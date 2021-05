Borussia Dortmund: Terzic-Abgang? Diese Aussage heizt die Gerüchteküche an

Dortmund. Die Spekulationen um die Zukunft von Edin Terzic nehmen zu. Verlässt der Trainer Borussia Dortmund, obwohl er eigentlich für die kommende Saison eingeplant ist?

Terzic selbst hat mit einem Statement zur brodelnden Gerüchteküche die Spekulationen nun weiter angeheizt. Ein Abflug von Borussia Dortmund scheint offensichtlich nicht mehr ausgeschlossen.

Borussia Dortmund: Edin Terzic meidet erneutes BVB-Bekenntnis

Dabei hatten Terzic und Michael Zorc nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Marco Rose keine Zweifel an einem Verbleib aufkommen lassen. „Er ist ein richtiger Borusse und wird kommende Saison in seine alte Rolle zurückgehen“, sagte der Sportdirektor bei Sky.

Steht Edin Terzic etwa doch vor einem Abgang bei Borussia Dortmund? Foto: IMAGO / Poolfoto

Doch bei aller Liebe zum BVB scheint die Versuchung durch das Interesse der Bundesliga-Konkurrenz nun zu wachsen.

Vor einigen Wochen wurde das klare Statement schon teilweise revidiert. Zorc: „Wenn er mit anderen Wünschen auf uns zukäme, würden wir uns unter Männern zusammensetzen und darüber sprechen.“

Die letzten fünf BVB-Trainer:

Edin Terzic

Lucien Favre

Peter Stöger

Peter Bosz

Thomas Tuchel

Zorc: „Hoffen, dass sich an dieser Planung nichts ändert“

Auf die Gerüchteküche angesprochen will jetzt auch Terzic das Bekenntnis nicht wiederholen. „Ich bin sehr glücklich in der Funktion, in der ich jetzt bin. Ich war sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war. Aber aktuell gibt es für mich nur ein Thema: Dass wir uns für die Champions League qualifizieren und nach Möglichkeit einen Titel nach Dortmund holen.“

Noch mehr Raum für Spekulationen ließen die anschließenden Worte des Sportdirektors. „Wir planen ganz klar mit Edin im Trainerteam und hoffen, dass sich an dieser Planung nichts ändert. Aber...“, sagt Zorc, zuckt mit den Schultern und ergänzt schmunzelnd: „Die Preise steigen gerade.“

Bei Borussia Dortmund ist die Zukunft von Edin Terzic offenbar doch nicht geklärt. Foto: imago images/Moritz Müller

BVB: Zorc über „außergewöhnliches“ Phänomen

