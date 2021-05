Borussia Dortmund: Enthüllung! Unter den Fans sorgt das für hitzige Diskussionen

Dortmund. Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Das Trikot von Borussia Dortmund für die Saison 2021/22 ist enthüllt – das Trikot-Portal „Footy Headlines“ veröffentlichte am Mittwochabend ein Bild, das wohl das neue Shirt zeigt.

Wie so oft folgten sofort hitzige Diskussionen unter den Fans von Borussia Dortmund: Ist das neue Trikot schön? Hässlich? Langweilig?

Borussia Dortmund: Trikot für 2021/22 geleakt – es polarisiert

Der Hingucker des neuen Jerseys sind fraglos die Ärmel. Kommt das Trikot größtenteils in schlichtem Gelb daher, wird es an den Armen wild. Das Streifen-Muster wird auf den Schultern zu einem Schwarz, dass sich am neuen V-Kragen trifft.

Die Reaktionen der Fans auf das neue Stück Stoff sind, wie schon in den letzten Jahren, äußerst gespalten. Hier einige Kommentare:

Ich finde es überhaupt nicht schön.

Ich weiß nur, dass ich es sofort kaufen werde.

Ich hätte das Sondertrikot als Saisontrikot rausgebracht. Aber mich fragt ja keiner.

Die Ärmel erinnern mich an ein Absperrband. Schade.

Besser als das aktuelle Heimtrikot.

Ich finds nice

Es ist echt die Steigerung von hässlich

Und ich dachte nach diesem Jahr kann es nicht noch schlimmer werden.

In einem Punkt zumindest sind sich alle BVB-Fans einig: Die von Ausrüster Puma angekündigte Hommage an das Trikot vom Champions-League-Triumph 1997 ist es nicht geworden – oder zumindest nicht zu erkennen.

Anlässlich des 25. Jubiläums des größten Erfolgs der Vereinsgeschichte, so hieß es von Insidern, habe Puma ein Shirt in Anlehnung an die damalige Spielkleidung vorbereitet. Eine Ähnlichkeit ist nun aber praktisch nicht zu erkennen.

Vielleicht peilt Puma die aber auch beim Pokal-Trikot an, das es wieder geben soll. Weil Borussia Dortmund das auch in der Champions League tragen wird, würde es Sinn ergeben.

BVB trifft Maßnahmen wegen Sondertrikots

Immerhin stellte schon das Sondertrikot aus dem Spiel gegen Werder Bremen eine Hommage an die Helden aus den 90er-Jahren dar. Schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung war es ausverkauft und sorgte bei einigen Fans für Bauchschmerzen. Eine Maßnahme des Vereins scheint nun allerdings Wirkung zu zeigen.