FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: S04 lässt die Katze aus dem Sack – nächster Neuzugang ist da!

In Sommer- und Winterpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um künftig wieder oben mitzuspielen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Nächster Neuzugang für S04

23. August, 12.09 Uhr: Und der nächste Neuzugang ist da! Der FC Schalke 04 hat die Verpflichtung von Antwi-Adjei verkündet. Hier mehr dazu.

Vorzeitige Vertragsauflösung

22. August, 11.13 Uhr: Nächster Abschied! Schalke hat sich mit einem Spieler über eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Alle Details dazu erfährst du hier.

Königsblau macht Dreifach-Transfer perfekt

22.58 Uhr: Der FC Schalke 04 hat es nicht bei einem Neuzugang belassen, gleich zwei weitere neue Spieler hat der Pottklub am Dienstag (20. August) noch präsentiert. Mehr dazu hier und hier.

S04 holt neuen Spieler!

20. August, 13.01 Uhr: Dieser Transfer trägt ganz klar seine Handschrift! Ben Manga angelt den Knappen mit seinem Scouting-Netzwerk ein weiteres Talent. Alle Infos kriegst du hier.

Manga kann Geraerts-Wunsch nicht erfüllen

19. August, 14.06 Uhr: Auch nach dem Sieg im Pokal würde sich Karel Geraerts noch Verstärkung für die Offensive wünschen. Bisher kann Ben Manga ihm diesen Wunsch aber noch nicht erfüllen. Hier mehr erfahren.

Star-Abgang? Geraerts wird deutlich

18. August, 16.28 Uhr: In den vergangenen Wochen vermehrten sich die Spekulationen um einen Abgang eines S04-Profis. Jetzt hat Karel Geraerts Klartext gesprochen.

Duo vor Abgang?

17. August, 22.55 Uhr: Beim DFB-Pokal-Spiel gegen Aalen fehlte gleich zwei Spieler überraschend im Kader: Sebastian Polter und Henning Matriciani. Steht ihr Abgang bevor? Hier mehr!

S04 an Offensiv-Talent interessiert

16. August, 14.25 Uhr: Neues Gerücht um den FC Schalke! Die Königsblauen sollen Offensiv-Talent Ilyes Hamache ins Visier genommen haben. Der 21-Jährige ist derzeit beim FC Valenciennes unter Vertrag. Schnappt der S04 jetzt zu?

Greiml musste lange DARAUF warten

14. August, 13.44 Uhr: Leo Greiml hatte es beim FC Schalke 04 nicht einfach. Unmittelbar nach dem Abgang darf sich der Abwehrspieler jetzt aber freuen. Hier mehr dazu.

Ouwejan findet neuen Klub

13. August, 18.18 Uhr: Seit einigen Wochen war Thomas Ouwejan auf der Suche nach einem neuen Verein. Auf Schalke hatte er keinen neuen Vertrag bekommen. Die drohende Vereinslosigkeit kann er jetzt abwenden >>>

Matriciani vor Abschied?

12. August, 12.52 Uhr: Publikumsliebling Henning Matriciani steht vor einem Abgang. Ein Klub soll Interesse am S04-Profi haben.

FC Schalke 04: Abgang von Flop?

11. August, 10.37 Uhr: So richtig angekommen ist Bryan Lasme bei den Knappen noch nicht. Könnte er jetzt schon wieder gehen? Das legt ein Bericht nahe.

Geraerts erteilt Wechselverbot!

10. August, 18.25 Uhr: Eigentlich galt Tobias Mohr als Wechselkandidat auf Schalke, doch der Wind hat sich gedreht! Karel Geraerts spricht jetzt ein Machtwort >>>

Wechsel gescheitert!

7. August, 12.44 Uhr: Beim FC Schalke 04 ist der Wechsel eines Spielers geplatzt. Er bleibt damit weiterhin bei den Königsblauen. Hier mehr dazu.

Weitere Transfers bei S04?

6. August, 13.03 Uhr: Viele Spieler hat der FC Schalke 04 bereits verpflichtet. Weitere Transfers könnten noch folgen, wie Kaderplaner Ben Manga jetzt aufhorchen lässt.

Star hofft auf Verbleib

4. August, 16.01 Uhr: Ein Profi des FC Schalke 04 hofft auf eine Wende und auf einen Verbleib bei den Königsblauen. Was die Verantwortlichen wohl dazu sagen? Hier mehr dazu.

Schalke macht nächsten Wechsel offiziell

01. August, 19.30 Uhr: Es geht weiter, Königsblau verkündet den nächsten Deal. S04 bekommt den ersten Streichkandidaten los. Mehr Informationen zu dem Wechsel gibt es hier.

Wilmots gibt Einblicke in Transfer-Planungen

31. Juli, 14.08 Uhr: Der FC Schalke 04 würde gerne weitere Neuverpflichtung an Land holen. Derzeit schient das allerdings schwierig. Nun äußert sich Sportdirektor Marc Wilmots zu möglichen Transfers. Was er zum Transferfenster sagt, lest ihr hier.

Weiter Wirbel um Murkin

29. Juli, 22.06 Uhr: In der Personalie Murkin bleibt es weiterhin spannend. Holstein Kiel soll schon eine Einigung erzielt haben. Doch der FC Schalke blockt ab. Die Königsblauen wollen mehr Geld. Hier alle Infos.

Wird ER Schalkes Königstransfer?

17.34 Uhr: Elf Neue hat Schalke diesen Sommer schon geholt. Moussa Sylla gilt bislang als der Königstransfer. Doch jetzt spricht Ben Manga in den höchsten Tönen von einem anderen Neuzugang. Hier die Details.

Murkin mit neuem Klub wohl einig

28. Juli, 10.33 Uhr: Seit Wochen sorgen sich die Fans des FC Schalke 04 um einen Abgang von Derry Murkin. Nun werden die Sorgen real. Er soll sich bereits mit einem Klub einig sein. Hier mehr dazu.

Ben Manga will Offensivstar holen

27. Juli, 12.15 Uhr: Ben Manga ist derzeit noch auf der Suche nach Verstärkung. Der Kaderplaner befindet sich in einem Land, um einen Offensivspieler zu verpflichten. Hier mehr Infos dazu.

Ex-Schalker vor Bundesliga-Wechsel?

26. Juli, 13.12 Uhr: Wechselt ein ehemaliger Knappe schon wieder den Verein? Ein Bundesligist soll stark an ihm interessiert sein. Hier mehr dazu.

Drückt Schalke ein Auge zu?

25. Juli, 18.24 Uhr: Eigentlich waren bei den Knappen einige Profis bereits aussortiert. Nach der Vorbereitung könnte es aber jetzt doch zur Wende kommen. Hier liest du die Hintergründe.

Manga zu Transfer-Gesprächen verreist

24. Juli, 20.16 Uhr: Beim Testspiel zwischen Schalke und dem FC Utrecht fehlte eine wichtige Person: Ben Manga. Der Kaderplaner war offenbar unterwegs, um den nächsten Transfer einzutüten. Hier mehr!

Wechsel-Kandidat abgereist

23. Juli, 22.31 Uhr: Seit Längerem gilt Lino Tempelmann beim S04 als Verkaufskandidat. Erst verlor er seine Rückennummer und nun ist er aus Gelsenkirchen abgereist. Das liegt allerdings nicht an einem möglichen Wechsel.

Wilmots packt über weitere Neuzugänge aus

22. Juli, 12.18 Uhr: Beim FC Schalke 04 bahnen sich die nächsten Neuzugänge an! Sportdirektor Marc Wilmots erklärte nämlich, dass die Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen seien. Zwei Spieler sollen mindestens noch kommen. Hier mehr dazu.

Ouedraogo meldet sich

17. Juli, 13.23 Uhr: Assan Ouedraogo verließ den FC Schalke 04 in diesem Sommer, schloss sich Bundesligist RB Leipzig an. Einige Wochen ist der Abgang nun schon her. Jetzt spricht der Ex-Schalke 0ffen über seine neuen Aufgaben. Eine direkte Leihe ist offenbar möglich >>>

Schalke geht leer aus

16. Juli, 07.38 Uhr: Der FC Schalke 04 buhlte lange Zeit um William Balikwisha. Der Transfer-Poker neigt sich nun dem Ende zu und allem Anschein nach geht S04 leer aus. Hier mehr dazu!

Schalke vor Hammer-Transfer

14. Juli, 12.22 Uhr: Der FC Schalke 04 ist offenbar wieder auf dem Transfermarkt fündig geworden. Jetzt soll S04 das nächste Top-Talent an Land gezogen haben. Er trägt einen großen Namen und Schalke setzte sich im Werben um ihn gegen harte Konkurrenz durch. Hier die Einzelheiten!

Aufregung um S04-Flirt

12. Juli, 21.46 Uhr: Seit mehreren Wochen geistert sein Name rund um das Berger Feld. Nun ist ein Transfer-Flirt einen drastischen Schritt gegangen – er möchte wohl unbedingt zu S04. Alle Infos dazu hier!