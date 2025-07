Schalke 04 schaut genau hin: Nimmt der Bulut-Poker jetzt Fahrt auf?

In Sachen Neuzugänge hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer schon einige Verkündungen gemacht. Was Abgänge angeht, die dem Klub auch Geld einbringen, ist es bislang noch ziemlich ruhig geblieben.

Vor allem Moussa Sylla und Taylan Bulut könnten die Kassen des FC Schalke 04 ordentlich klingeln lassen. In der Bundesliga gibt es nämlich einige Interessenten. Im Bulut-Poker könnte es jetzt interessant werden.

Schalke 04: Wird der Bulut-Poker jetzt heißer?

Drei neue Spieler wurden bisher präsentiert. Damit noch weitere Transfers beim FC Schalke 04 getätigt werden können, müssen einige Akteure den Verein verlassen. Bei Taylan Bulut hoffen die Verantwortlichen, dass die Interessentenliste länger wird. Einige Vereine sollen jetzt schon an dem Abwehrspieler dran sein.

Auch interessant: Der FC Schalke 04 macht eine große Verkündung – „Historischer Moment“

Dazu gehört auch der SC Freiburg. Der Bundesligist, der in der kommenden Saison auch in der Europa League spielen wird, hätte dadurch schließlich einige Millionen zur Verfügung. Dazu kommt jetzt auch noch der Verkauf von Kiliann Sildillia, der sich dem PSV Eindhoven anschließen soll. Die Freiburger kassieren rund sechs Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

Somit hätten die Freiburger für die rechte Abwehrseite mit Philipp Treu und Lukas Kübler nur noch zwei Spieler. Da der Klub in der kommenden Saison in drei Wettbewerben spielen wird, ist es durchaus möglich, dass noch ein weiterer Rechtsverteidiger kommen soll. Wird es Taylan Bulut?

Bulut äußert sich zu seiner Zukunft

Einige Millionen hat der SC Freiburg nicht nur durch den Sildillia-Abschied eingenommen. Auch durch andere Abgänge gab es hohe Ablösesummen. Das erhofft sich jetzt auch der FC Schalke 04 von einem möglichen Bulut-Abschied.

Um den Youngster ranken sich also weiterhin die Gerüchte. Was sagt Bulut selbst dazu? „Ich habe noch Vertrag auf Schalke, darauf liegt mein voller Fokus. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, was in der Zukunft passiert“, betonte der DFB-Jugendnationalspieler kürzlich im Trainingslager in Österreich.

Mehr Nachrichten für dich:

Die kommenden Wochen werden also spannend. Wechselt Bulut zu den Freiburgern oder bleibt er noch eine Saison in Gelsenkirchen? Auf der einen Seite würde der Revierklub einen talentierten Abwehrspieler verlieren, andererseits ist der klamme Traditionsverein auf wichtige Millionen angewiesen.