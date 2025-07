Schalke-Trainer Muslic plötzlich knallhart! Entscheidung um S04-Problemprofi wohl gefallen

Die Vorbereitungen für den FC Schalke 04 laufen bereits auf Hochtouren. Neu-Coach Miron Muslic lernt zurzeit seine neuen Spieler in den ersten Testspielen kennen und seit Montag (07. Juli) auch im Trainingslager.

Wen Muslic im Trikot des FC Schalke 04 nicht mehr sehen möchte, steht wohl auch schon fest: Verteidiger Ibrahima Cisse wurde nicht für den Kader des Trainingslagers in Österreich nominiert. Der 24-Jährige wurde zur U23 versetzt. Das dürfte wohl sein Aus beim S04 bedeuten.

Schalke-Aus für Cisse

Dabei klang es vor Kurzem noch ganz anders. Auch wenn Cisse bei Muslics Vorgängern nur selten zum Einsatz kam, wollte der neue Coach ursprünglich auf ihn zählen. „Er gehört zum Profikader dazu, und das bleibt auch so. Ich freue mich auf den ersten Eindruck, wenn er am Montag zum ersten Mal auf dem Platz steht“, betonte Muslic in einer Medienrunde nach seiner Ankunft.

Doch in nur wenigen Tagen hat sich das Blatt gewendet. Muslic hat Cisse zum Trainingsauftakt genau beobachtet und anscheinend beschlossen, dass er nicht in seine Planungen passt. Kein Trainingslager bedeutet wohl auch keinen Platz im Kader für die kommende Saison.

Bitteres Kapitel

Cisse wechselte im Sommer 2022 zu den Königsblauen. Als großes Talent mit hohen Erwartungen kam er vom belgischen Erstligisten KAA Gent. Doch diesen konnte er nie gerecht werden. Sowohl Thomas Reis als auch Karel Geraerts hatten ihm immer wieder Chancen gegeben. Beide Ex-Trainer hielten viel von ihm, doch das Vertrauen konnte Cisse einfach nicht zurückzahlen. Letztlich landete er immer wieder in der U23.

Jetzt scheint auch Muslic den 24-Jährigen frühzeitig aufgegeben zu haben. Nach nur wenigen Trainingseinheiten hat er entschieden, nicht mit Cisse zu planen. Das dürfte sein endgültiges Aus bei Schalke besiegeln. Denn Cisses Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Kaum vorstellbar, dass er diesen noch verlängern wird.