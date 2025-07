Gute Nachrichten für Königsblau – Schalke-Plan geht voll auf

Der FC Schalke 04 befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Der neue Coach Miron Muslic arbeitet mit seinem Team intensiv daran, seine Spielidee umzusetzen. Zu Beginn seiner Amtszeit gab es allerdings erste Rückschläge. So verletzte sich Kapitän Karaman schwerer und wird den Saisonstart verpassen.

Doch zum Auftakt in das Trainingslager (07. – 13. Juli) gibt es nun gute Neuigkeiten für Muslic und Schalke: Der Plan mit Stammkeeper Loris Karius scheint voll aufzugehen. Es ist ein wichtiges Zeichen für S04!

Schalke-Keeper Karius wieder voll im Training

Karius ist zurück! Schon in der letzten Woche konnte der Routinier erstmals wieder auf dem Platz stehen und Einheiten mit seinen Keeper-Kollegen absolvieren. Nun er einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Comeback gegangen.

Am Montag (07. Juli) absolvierte der 32-Jährige erstmals seit seiner schweren Wadenverletzung die gesamte Einheit. Auch an Spielformen hat er teilgenommen, stand im Tor und gibt somit Hoffnung, dass er schon bald bei einhundert Prozent ist. Vor Wochen skizzierten die Knappen-Bosse den Plan, dass Karius im Trainingslager ins Teamtraining zurückkehren soll. Dies ist also gelungen.

Karius hatte sich Ende März – im Auswärtsspiel bei Greuther Fürth (3.3) – kurz vor der Halbzeit verletzt und fiel in der Folge den Rest der Saison auf. Trotz seiner Blessur haben sich S04 und der Keeper auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Ab sofort ist er die neue Nummer eins bei Königsblau!

Karius soll vorweg gehen

Im Zuge der Vertragsverlängerung haben beide Seiten klargemacht, was sie wollen. Mit Blick auf das Sportliche waren sich alle Beteiligten schnell einig: Karius soll eine zentrale Figur der neuen Mannschaft werden. Er soll nicht nur die Nummer eins, sondern auch ein Führungsspieler sein. Mit seiner Erfahrung und seiner Qualität soll und möchte der 32-Jährige vorangehen und die Teamkollegen mitreißen.

Die Basis dafür ist die Fitness. Karius muss fit sein, um zu performen und der Mannschaft zu helfen. Mit Blick auf sein Comeback macht er wichtige Fortschritte. Es scheint, als würde der Plan der S04-Bosse voll aufgehen.