Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Nächster Neuzugang im Anflug?

Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – langsam nimmt die Gerüchteküche wieder Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund werden auch im Winter mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Hinter Sportdirektor Sebastian Kehl liegt ein langer anstrengender Sommer, doch auch im Winter gibt es vieles zu tun. So manche Baustelle ist im Kader von Borussia Dortmund noch immer nicht behoben.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

BVB macht Ernst: Nächster Neuzugang im Anflug?

23. Januar, 12.12 Uhr: Wird Borussia Dortmund bald den nächsten Neuzugang verkünden? Ein Top-Talent könnte sich dem BVB anschließen. Hier mehr dazu.

BVB buhlt um Top-Talent

22. Januar, 15.59 Uhr: Borussia Dortmund hat es offenbar auf das nächste Juwel abgesehen. Er spielt in England, ist dänischer Junioren-Nationalspieler. Der Klub würde sein Talent gerne behalten, doch der BVB gibt Gas. Hier die Einzelheiten!

Mega-Comeback um Marco Reus?

19. Januar, 18.01 Uhr: Bahnt sich bei Borussia Dortmund ein Transfer-Hammer an? Im Mittelpunkt: Ex-Kapitän Marco Reus. Weitere Infos hier!

Malen vor Abgang?

18. Januar, 19.18 Uhr: Um Donyell Malen gibt es schon länger Abgangsgerüchte. Geht der Niederländer in diesem Winter noch? Oder bleibt er beim BVB? Hier die Einzelheiten!

Juwel-Flucht nimmt Form an

17. Januar, 14.16 Uhr: Ein Juwel von Borussia Dortmund soll mehr als unzufrieden sein. Ein Abgang in diesem Winter gilt als wahrscheinlich. Hier mehr dazu.

BVB-Talent heiß begehrt

16. Januar, 09.31 Uhr: Borussia Dortmund droht der Abgang eines absoluten Top-Talents. Beim BVB ist wohl sogar schon ein Angebot eingegangen. Hier alle Infos.

Kein Can-Abgang!

15. Januar, 14.31 Uhr: Emre Can musste am Wochenende in der Innenveteidigung aushelfen, obwohl Niklas Süle fit gewesen wäre. Das untermauert sein Standing bei Trainer Edin Terzic. Umso glücklicher dürfte man beim BVB sein, dass ein Abgang des Kapitäns nun kein Thema mehr sein dürfte. Alle Hintergründe erfährst du hier.

Bleibt Sancho über den Sommer hinaus beim BVB?

13. Januar, 14.11 Uhr: Irres Gerücht aus England! Bleibt Jadon Sancho nach seiner Leihe doch länger beim BVB? Hier mehr dazu.

Doppelschlag perfekt

12. Januar, 15.12 Uhr: Mittlerweile ist auch der zweite Transfer der Dortmunder perfekt. Der BVB begrüßt Ian Maatsen (hier mehr dazu erfahren). Vor seiner Verkündung hatte es aber einen bitten Fauxpas gegeben. Mehr dazu liest du hier.

Jadon Sancho ist zurück!

11. Januar, 15.16 Uhr: Jetzt ist es endlich offiziell. Borussia Dortmund holt tatsächlich Jadon Sancho zurück. Der Verein verkündete den Paukenschlag am Donnerstag. Alle Infos zum Deal bekommst du hier.

BVB holt Juwel

10. Januar, 17.33 Uhr: Neben Jadon Sancho und Ian Maatsen sackt sich Borussia Dortmund offenbar den nächsten Spieler des Winters ein. Auf ihn wartet eine große Zukunft. Alle Einzelheiten dazu gibt es hier.