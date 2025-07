BVB-Boss Ricken mit klarer Fan-Ansage! Es geht um Transfers

Lediglich Jobe Bellingham hat der BVB in diesem Transfer-Sommer bisher vorgestellt. Weitere Neuzugänge sind bislang Fehlanzeige. Die Gerüchteküche brodelt zwar gewaltig, aber konkreter wurde es in den vergangenen Wochen nicht.

Die Forderung der Fans ist auch bei den BVB-Verantwortlichen angekommen. Jetzt spricht Lars Ricken während des Starts der Vorbereitung Klartext. Kommen überhaupt noch neue Spieler?

BVB: Ricken reagiert auf Fan-Forderungen

Immer wieder werden Spieler mit dem BVB in Verbindung gebracht. Ein Transfer ist sogar geplatzt. Ethan Nwaneri sollte zu den Dortmundern kommen, war der absolute Wunschspieler. Doch der Youngster hat sich für einen Verbleib beim FC Arsenal entschieden.

Die Fan-Forderungen werden fast wöchentlich lauter. Jetzt äußert sich Dortmund-Boss Lars Ricken. „Ich kann das zum Teil verstehen, weil natürlich jeder Klub – auch wir – den Wunsch hat, zum Trainingsstart möglichst die Mannschaft komplett zu haben“, sagt er gegenüber dem „Kicker“ zu der Suche nach neuen Spielern.

Ricken erklärt, dass es bei den Schwarzgelben darum gehe, richtige Entscheidungen zu treffen und „nicht in Aktionismus zu verfallen, nur um Menschen, die sich meist anonym via Social Media beklagen, zu zeigen, dass wir aktiv sind.“

Transfers sollen folgen

Ricken deutet anschließend weitere BVB-Neuzugänge an. So könnte auf einigen Positionen in den kommenden Tagen und Wochen etwas passieren, „falls wir der Meinung sind, dass uns diese Transfers sportlich weiterhelfen und wirtschaftlich sinnvoll sind. Noch einmal: Es gibt einen klaren Plan, unser Sportdirektor Sebastian Kehl befindet sich gerade mitten in der Umsetzung“, betont der ehemalige Spieler weiter.

Und Ricken abschließend: „In Jobe (Bellingham, Anm. d. Red.) konnten wir unseren absoluten Wunschspieler verpflichten. Dazu haben wir Daniel Svensson fest verpflichtet. Wir haben jetzt noch gut 35 Tage Zeit und wissen genau, wie und mit wem wir uns auf welchen Positionen verstärken möchten. 95 Prozent von dem, was ich bisher an Gerüchten gelesen habe, ist nicht korrekt.“