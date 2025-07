Neue Details nach Todes-Drama in Kroatien! Verunglücktes Kind (2) kam aus NRW

Sommer, Sonne, Sonnenschein – eine Familie aus NRW hatte sich auf ihren Urlaub in Kroatien gefreut. Doch mitten in der schönsten Zeit passierte ein schrecklicher Unfall.

Bei einem Badeausflug ist Kind Rebecca H. (2) gestorben (>>> wir berichteten). Nun bittet die Familie um Hilfe …

Bade-Unglück in Kroatien: Kind aus NRW stirbt

Ein tragischer Unglücksfall erschüttert derzeit viele Menschen: Die kleine Rebecca H. aus Lohmar (NRW) ist bei einem Urlaub in Kroatien tödlich verunglückt. Am 23. Juli wurde sie bei einem Unfall in einem Aquapark in Lopar aus dem Leben gerissen – ein Moment, der das Leben ihrer Familie für immer verändert hat.

Rebeccas Tante hat jetzt eine Spendenaktion auf „GoFundMe“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Die kleine Tochter ihrer Schwester nach Deutschland zu überführen und ihr eine würdige Beerdigung zu ermöglichen.

„Wir stehen vor einer unvorstellbaren Aufgabe“, schreibt sie – und weiter bittet sie um Hilfe, um die hohen Kosten für Überführung, Bestattung und notwendige Formalitäten zu stemmen.

Familie kämpft

Die Familie hat sich nämlich durch das Einkommen des selbstständigen Vaters finanziert. Doch jetzt kämpft sie nicht nur mit dem unermesslichem Schmerz, sondern auch mit finanziellen Sorgen. Überschüssige Spendengelder sollen helfen, den Weg durch die Trauer zu erleichtern – etwa durch Therapie oder die Überbrückung des Verdienstausfalls.

Bereits haben Menschen über 70.000 Euro gespendet und drücken ihre Anteilnahme mit tröstenden Worten aus. „Diese Welle der Unterstützung gibt uns Kraft“, so die Tante – und bedankt sich im Namen der gesamten Familie für jeden Beitrag, ob finanziell oder mitfühlend.

Wenn auch du der kleinen Familie aus NRW in diesen schwierigen Zeiten unter die Arme greifen möchtest, kannst du HIER spenden.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Der Verlust eines Kindes ist für Eltern ein zutiefst traumatisierendes Ereignis. Wer mit der Bewältigung der Trauer überfordert ist, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Ebenfalls kostenlos ist das Sorgentelefon Oskar vom Bundesverband Kinderhospiz unter der Nummer 0800 8888 4711.