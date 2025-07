Ibiza-Touristen haben Angst vorm Meer – große Plage breitet sich aus

Ibiza zählt zu eines der beliebtesten Reiseziele in den Sommermonaten. Dabei ist die Balearen-Insel nicht nur für ihre Partys bekannt, sondern auch für ihre schöne Landschaft und Küstenregion. Doch Urlauber werden hier jetzt ganz schön auf die Probe gestellt.

Wie „The Sun“ nämlich nun berichtet, wird die beliebte Urlaubsinsel nun von riesigen Schlangen heim gesucht. Demnach kämpft aktuell eine Gruppe von Schlangenjägern auf der Ferieninsel gegen eine Invasion von etwa 2,10 Meter langen Schlangen.

Urlauber „erstarren vor Angst“

Die ziemlich groß gewachsenen Reptilien – die auf mehr als das Doppelte ihrer natürlichen Größe herangewachsen sind – haben die Tierwelt der Partyinsel fest im Griff und lassen Urlauber „vor Angst erstarren“, so dass sie sich nicht mehr ins Meer trauen.

Elite-Teams und engagierte Einheimische haben sich dem Kampf gegen die zerstörerischen Hufeisennattern angeschlossen, die sich von einheimischen Tieren ernähren. Inés Roig, von Ibiza Preservation, ist eine der Inselbewohner, die sich der Fang und Entfernung der unerwünschten Eindringlinge verschrieben haben.

Das sind keine normalen Schlangen

„Die Hufeisennattern auf Ibiza können bis zu zwei Meter lang und so dick wie ein Arm werden“, berichtet sie „The Sun“ und fügt erstaunt hinzu: „Auf dem Festland werden sie nie größer als einen Meter. Aber die Schlangen auf Ibiza leiden unter Gigantismus – das heißt, sie werden viel größer, als sie normalerweise würden.“

Insel-Urlauber haben bereits die Schlangen entdeckt, die an einigen der beliebtesten Stellen entlang der Küste neben ihnen im seichten Wasser herum schlitterten. Laut Expertin sei dies der erste Sommer, in dem die Schlangenplage so schlimm sei, dass sie sich auf Touristen auswirke.