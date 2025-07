BVB droht Chukwuemeka-Desaster! Fans werden kreidebleich

Im Januar kam er per Leihe zu Borussia Dortmund und ist gleich zum Hoffnungsträger avanciert. Carney Chukwuemeka brachte eine enorme Qualität mit zum BVB. Sein großes Problem: Die immer wiederkehrenden Blessuren, die ihn ausbremsten. So konnte er Schwarz-Gelb nicht so weiterhelfen, wie man es sich erhofft hatte.

Und doch würde der BVB den Engländer gerne über den Sommer hinaus behalten. Doch jetzt der Schock: Ein Bundesliga-Konkurrent hat Chukwuemeka ins Visier genommen und macht bei dem Chelsea-Profi Ernst. Geht das Transferziel Nummer eins des BVB ausgerechnet zu einem Bundesliga-Klub?

BVB-Wunschtransfer Chukwuemeka zu RB Leipzig?

Seit Wochen buhlen die Borussen-Bosse um eine Weiter-Verpflichtung des 21-Jährigen. Für die Klub-WM konnte Schwarz-Gelb die Leihe noch verlängern, doch danach kehrte er zum FC Chelsea zurück – vorerst. Denn Borussia Dortmund würde Chukwuemeka gerne noch einmal ausleihen und den dynamischen Mittelfeldspieler so in den eigenen Reihen behalten.

Doch in den letzten Tagen sind die Verhandlungen zwischen dem BVB und dem FC Chelsea mächtig ins Stocken geraten. Der Grund: Die Londoner wollen Chukuwuemeka verkaufen und nicht erneut ausleihen. Die „Blues“ wollen Einnahmen generieren, Platz im Kader schaffen und den Youngster von der Gehaltsliste bekommen.

Und da kommt RB Leipzig ins Spiel – ausgerechnet einer der größten Konkurrenten des BVB. Die Sachsen sind laut „Sky“ heiß auf Chukwuemeka, sollen den 21-jährigen Mittelfeldakteur unbedingt verpflichten wollen. Gespräche zwischen den Klubs laufen bereits und sollen in Kürze intensiviert werden.

Tauschgeschäft RB und Chelsea?

Während Schwarz-Gelb Chukwuemeka nur ausleihen kann und möchte, ziehen die Roten Bullen einen festen Kauf in Betracht. Hier könnte Xavi Simons zum entscheidenden Faktor werden. Denn der FC Chelsea hat großes Interesse an Simons, würde den Niederländer gerne in die englische Hauptstadt lotsen. Und da könnte es den Londonern gerade recht kommen, dass RB Chukwuemeka enorm interessant findet.

Denn so könnten die beiden Klubs eine Art Tuschgeschäft mit separater Ablöse vereinbaren. Simons wechselt nach London, Chukwuemeka nach Leipzig, dazu würde RB wohl noch ein wenig Geld bekommen. Und der BVB? Der würde – wie schon bei Ezechiel Banzuzi oder Johan Bakayoko – in die Röhre gucken. Auch Banzuzi und Bakayoko hatte Schwarz-Gelb auf dem Zettel, ehe RB zuschlug und die beiden verpflichtete. Gleiches droht nun bei BVB-Wunschtransfer Chukwuemeka.