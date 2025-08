BVB – Lille zeigt es deutlich – Ricken und Co. müssen dringend handeln

Es war über weite Teile des Spiels ein überzeugender Auftritt des BVB im Test gegen Lille. Mit nahezu Stammformation spielte man eine überlegene erste Halbzeit und ging mit 2:0 in Führung – unter anderem dank eines Elfmeters von Serhou Guirassy.

Doch die zweite Hälfte wies dann ein deutliches Problem auf – und das aufgrund von Guirassy. Es wurde viel durchgewechselt, unter anderem auch auf der Stürmerposition. Guirassy kam raus, wurde jedoch von niemandem richtig ersetzt. Der BVB hat eine Lücke im Kader, die dringend geschlossen werden muss.

BVB – Lille offenbart Problem

Guirassy und Maxi Beier standen in der ersten Hälfte zusammen auf dem Feld. Wobei Beier kein klassischer Mittelstürmer ist und am besten an der Seite von Guirassy agiert. Beide wurden zu Beginn der zweiten Hälfte im Duell gegen Lille dann ausgewechselt. Ersetzt wurden sie von Karim Adeyemi und Julian Brandt – also von keinem Mittelstürmer.

Brandt ordnete sich dann aber auf der Guirassy-Position ein. Dortmunds Nummer zehn also als Mittelstürmer? Das kann nicht die Rolle Brandts beim BVB sein – dementsprechend blass blieb er auch im Testspiel gegen Lille. Der Test zeigt also abermals ein Stürmerproblem beim BVB auf.

Stürmer dringend notwendig

Mit Guirassy hat Borussia Dortmund einen der Top-Stürmer in Europa. Doch wenn er mal nicht spielen kann, gibt es keinen Ersatz. Kein Zustand, unter dem der BVB in die neue Saison starten sollte. Dringend muss auf dem Transfermarkt somit noch ein Backup her.

Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte bereits an, dass bis zum Transferende noch etwas passieren werde. Allerdings wird ebenfalls berichtet, dass der BVB mit keinem großen Kader plant (hier mehr dazu). Die Stürmerposition sollten Ricken und Co. aber noch dringend in Betracht ziehen. Der Test gegen Lille offenbarte zwar auch in der zweiten Halbzeit, dass man auch ohne Guirassy durchaus zu Torgefahr kommen kann – ein Zielspieler, falls der Guineer mal nicht da ist, wird dennoch benötigt.