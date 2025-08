Borussia Dortmund – Lille im Live-Ticker: Erster Härtetest für Schwarz-Gelb! Überrascht Kovac?

Das nächste Vorbereitungsspiel von Borussia Dortmund steht an. Die Mannschaft von Niko Kovac trifft am heutigen Samstag auf OSC Lille. Es ist der zweite Test der laufenden Sommervorbereitung. Für Kovac wird es einmal mehr um individuelle Fortschritte, die gesamt-mannschaftliche Entwicklung und wichtige Erkenntnis für die Saison gehen.

Mit Lille wartet ein echter Härtetest auf den BVB. Beim Spiel Borussia Dortmund – Lille werden einmal mehr viele BVB-Fans vor Ort sein. Kann die Kovac-Elf ihren Anhänger erneut einen gelungenen Test bieten?

Borussia Dortmund – Lille im Live-Ticker:

Wer wird spielen, wie stellt Kovac auf? Wie wird das zweite Testspiel des BVB ablaufen? Viele Blicke werden dabei einmal mehr auf Cheftrainer Kovac gerichtet sein. Alle Informationen, alle Highlight und Tore findest Du hier im Live-Ticker. Bei uns verpasst Du nicht, viel Spaß!

Borussia Dortmund – Lille -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.25 Uhr: Anstoß ist in rund zweieinhalb Stunden um 17 Uhr, gespielt wird im Hemberg-Stadion in Iserlohn.

13.20 Uhr: Nach dem 8:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Siegen steht heute also der erste Härtetest an. Die Mannschaft von Niko Kovac trifft auf ein Top-Team aus Frankreich. Allerdings steht auch Lille erst am Anfang der Vorbereitung.

Weitere News:

Samstag, 02. August, 11.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker des zweiten Testspiels des BVB gegen die OSC Lille. Hier bleibst Du immer auf dem Laufenden, hier verpasst Du keine Infos und keine Highlights.