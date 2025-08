Droht ein Horrorszenario für Borussia Mönchengladbach? Fohlen bangen um Top-Juwel

Es war das 125-jährige Jubiläumsspiel von Borussia Mönchengladbach. Ein Spiel voller Emotionen, dass man dann auch noch 2:0 gegen den FC Valencia gewann. Dennoch gab es auch ein Negativevent.

Wael Mohya, das 16-jährige Supertalent von Borussia Mönchengladbach, verletzte sich im Testspiel gegen den FC Valencia am rechten Knie. Nach der Partie humpelte er sichtlich angeschlagen durch den Stadionbereich. Der Spieler reiste mit schmerzverzerrtem Gesicht ab. Erst eine MRT-Untersuchung am Sonntag (3. August) soll Klarheit bringen, ob eine Innenbandverletzung vorliegt. Spieler, Verantwortliche und Fans hoffen auf eine glimpfliche Diagnose.

Borussia Mönchengladbach bangt um Top-Talent

In der 74. Minute sorgte eine unglückliche Szene für den Schockmoment: Ein Gegenspieler fiel in Mohya hinein, der sich dabei das Knie verdrehte. Der Schiedsrichter unterbrach sofort, und Borussia Mönchengladbach musste die restliche Partie in Unterzahl bestreiten. Doch die Mannschaft bewies Moral und sicherte den 2:0-Sieg. „Ich gehe immer vom Positiven aus und hoffe, dass es nichts Schlimmes ist“, erklärte Borussias Präsident Rainer Bonhof. Trainer Gerardo Seoane fügte hinzu: „Von einer Überdehnung bis hin zu einer ernsthaften Verletzung ist alles möglich.“

Mohya gilt als die aktuell größte Überraschung bei Borussia Mönchengladbach. Mit der U17 gewann er erst im Juni die Deutsche Meisterschaft und überzeugte anschließend in der Saisonvorbereitung. Das Mittelfeldtalent erkämpfte sich schnell einen Platz im Profikader und zeigte auch gegen Valencia eindrucksvoll seine Klasse. Nach einer starken Aktion im gegnerischen Strafraum holte er den Elfmeter heraus, den Neuzugang Kevin Diks zum entscheidenden 2:0 verwandelte.

Mohya soll Borussia Mönchengladbachs Zukunft prägen

Beim Traditionsklub Borussia Mönchengladbach ist man vom Potenzial des Youngsters überzeugt. Sportchef Roland Virkus lobte: „Der Junge hat großes Potenzial. Ich glaube, das sieht jeder.“ Mohyas Fähigkeiten in Kombination mit seiner professionellen Einstellung machen ihn zu einer Schlüsselfigur für die Zukunft des Vereins.

Doch für den Moment steht erst einmal die Hoffnung im Vordergrund, dass er körperlich schnell wieder fit wird. Wie Virkus betont: „Jetzt hoffen wir erst mal, dass er schnell wieder ins Training einsteigen kann.“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.