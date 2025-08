HSV verkündet Trainer-Hammer – und setzt damit ein dickes Zeichen

Lange haben die Fans des Hamburger Sportvereins drauf gewartet, mit großen Schritten rückt es im immer wieder: das Bundesliga-Comeback. Am ersten Spieltag reist der HSV auswärts zu Borussia Mönchengladbach. Doch schon vor der ersten Partie setzen die Hanseaten ein wichtiges Zeichen.

Der HSV hat die Verträge seines Trainerteams verlängert! Chefcoach Merlin Polzin, sein Partner Loïc Fave und Co-Trainer Richard Krohn unterzeichneten neue Verträge bis 2027. Das machte der Nordklub am Samstag (02. August) offiziell.

HSV setzt auf Kontinuität im Trainerteam

Sportvorstand Stefan Kuntz sagte: „Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung und wollen Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben.“ Die Vertragsverlängerung war bereits zur Pressekonferenz nach Vorbereitungsstart angedeutet worden. Polzins ursprünglicher Vertrag hatte sich nach dem Aufstieg im Mai bis 2026 verlängert. Kuntz erklärte: „In der Bundesliga wartet ein knallharter Wettbewerb auf uns. Krisen werden uns begegnen, aber wir sind bereit.“

Polzin zeigte sich stolz über die Verlängerung: „Seit meiner Ankunft beim HSV erfüllt es mich mit großem Stolz, die Raute auf der Brust tragen zu dürfen.“ Gleichzeitig betonte er die Bedeutung des Klassenerhalts: „Wir sind maximal gewillt und fokussiert, den HSV mit unserer Handschrift wieder in der Bundesliga zu etablieren.“

Sportdirektor Claus Costa lobte den Einsatz des Trainerteams: „Sie haben mit viel Fleiß das Ziel vom Aufstieg erreicht. Mit einer klaren Analyse und einem fokussierten Blick haben sie sich sofort der nächsten Aufgabe gewidmet.“ Der HSV will mit Polzin und seinem Team langfristig erfolgreich in der Bundesliga bestehen.

Polzin mit Ansage

In einem Vereinsvideo motivierte Polzin das Team: „Lasst uns weiterarbeiten. Wir haben ein bisschen was vor.“ Trotz strömendem Regen hielt er an der Tradition fest: „Mit so einer schönen Nachricht wollen wir dem Vereinsmotto treu bleiben: Durch Regen und Wind, durch Sturm und Schnee. Nur der HSV!“

Weitere News:

Die Verlängerung des Trainertrios unterstreicht das Vertrauen und die Ambitionen des HSV. Nach dem Aufstieg liegt der Fokus im Klassenerhalt und der Etablierung in der Bundesliga. Mit Polzins Handschrift und dem motivierten Trainerteam sollen diese Ziele erreicht werden, und der Verein blickt optimistisch in die Zukunft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.