BVB-Juwel macht auf sich aufmerksam – hat das Warten endlich ein Ende?

Am Samstag stand für den BVB der erste große Test der Saison 2025/26 an. Nach dem 8:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Siegen folgte ein Testspiel gegen den OSC Lille. Auch dieses meisterte der BVB mit einem starken 3:2-Erfolg.

Ein Lichtblick dieses Tests war Filippo Mane. Der 20-jährige Innenverteidiger erhielt gegen Lille die Gelegenheit, sich beim BVB zu beweisen. Diese Aufgabe meisterte er souverän. Steht nun der große Durchbruch bevor?

BVB: Mane überzeugte

In einer Dreierkette mit Valdemar Anton und Ramy Bensebaini durfte auch Mane ran. In einer Aufstellung, gespickt mit Stammspielern in der ersten Halbzeit, war Mane der einzige Youngster. Bislang ohne Bundesligaspiel, bekam er die Herausforderung, Superstar und Frankreich-Legende Olivier Giroud zu verteidigen.

Der BVB spielte eine überragende erste Halbzeit – und auch Mane überzeugte. Er war am Ball sicher und in den Zweikämpfen aufmerksam. Lille kam kaum zu Chancen und auch Giroud blieb blass. Zudem fiel Mane durch eine spektakuläre Rettungsaktion im eigenen Strafraum auf. Im letzten Moment grätschte er den Ball aus der Gefahrenzone. Dabei ging er auch volles Risiko ein und krachte gegen den Pfosten.

Gelingt der Durchbruch?

Mane ist weiterhin ohne Bundesliga-Einsatz. Die vergangene Saison spielte er für die zweite Mannschaft des BVB. Der Durchbruch zu den Profis blieb ihm jedoch oft aufgrund von Verletzungen verwehrt.

Wird ihm dafür in diesem Jahr der Durchbruch gelingen? Schließlich wird Nico Schlotterbeck den Saisonstart verpassen. Auch Emre Can, der immer wieder in der Innenverteidigung aushilft, ist noch nicht fit. Da könnten sich Lücken für Mane ergeben – und Fans hoffen genau darauf. Auf X kommentierte ein BVB-Fan nach dem Lille-Spiel: „100 % muss Mane diese Saison weiterhin mehr Spielzeit bekommen, um die Entwicklung zu fördern.“ Ein anderer schrieb: „Mane ist ein Biest, aber hoffentlich bleibt er fit.“ Die kommende Saison wird zeigen, ob Nico Kovac endgültig auf Mane setzen wird.