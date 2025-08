Jadon Sancho will zum BVB zurück – und ist bereit für eine drastische Maßnahme

Es gibt Spekulationen über eine Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB. Dortmund hat offenbar ernsthaftes Interesse an einer erneuten Verpflichtung des 25-jährigen Linksaußen, der bei Manchester United keine Rolle mehr spielt. Für Sancho wäre ein Wechsel zurück in seine alte sportliche Heimat sehr emotional.

Diskussion über Sanchos Zukunft beim BVB

Laut Medien steht der BVB bereits in Kontakt mit Sancho und seinem Umfeld. Der Verein habe in internen Gesprächen über seine mögliche Rückkehr beraten und das Thema intensiv verfolgt. „Der BVB steht in Kontakt mit der Spielerseite, auch mit dem Spieler selbst“, sagte „Sky“-Reporter Patrick Berger im Podcast „Auffe Süd“.

Auch interessant: BVB-Coach Kovac teilt nach Testspiel-Hammer Entscheidung mit! Jetzt ist es offiziell

Sancho sieht seinen möglichen Transfer als große Herzensangelegenheit. Zwischen 2017 und 2021 spielte er schon einmal erfolgreich für Dortmund. Trotz seines hohen Gehalts in Manchester wäre er bereit, finanzielle Einbußen hinzunehmen, um wieder das Trikot der Schwarz-Gelben zu tragen, berichtet „Bild“.

Dortmund zögert noch mit Entscheidung

Der Flügelspieler verdient aktuell rund 16 Millionen Euro jährlich, würde jedoch auf fast die Hälfte verzichten. Sancho stellte klar, dass ihm acht Millionen Euro beim BVB ausreichen würden. Der Verein ist jedoch nicht vollends überzeugt. Laut „Sky“ ist er auf der Dortmunder Liste möglicher Verstärkungen aktuell nicht Priorität.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch Juventus Turin zeigt Interesse an Sancho. Der Italienische Klub könnte ihn wohl für eine eher geringe Ablösesumme von 18 bis 20 Millionen Euro verpflichten. Es bleibt abzuwarten, ob der BVB oder Juve letztlich den Zuschlag erhält.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.