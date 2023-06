Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Kommt dieser Star jetzt zum BVB?

Rund um Borussia Dortmund werden in diesem Sommer mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Die Schwarzgelben verpassten in der zurückliegenden Saison denkbar knapp die Meisterschaft. Diesen bitteren Rückschlag will der BVB schnellstmöglich hinter sich lassen, und in der kommenden Saison will die Mannschaft von Trainer Edin Terzic wieder angreifen. Um den FC Bayern erneut herauszufordern, will Borussia Dortmund in diesem Sommer den eigenen Kader mit sinnvollen Transfers verstärken.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Und so werden auch in dieser Transferperiode wieder viele Gerüchte und Wechsel-News rund um den BVB kursieren. Welche Spieler kommen? Welche Spieler gehen?

Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Star kommt ablösefrei auf den Transfermarkt – schlägt der BVB zu?

11.37 Uhr: Aufgepasst Borussia Dortmund! Ein echter Star hat sich von seinem Klub verabschiedet und kommt jetzt ablösefrei auf den Transfermarkt. Macht der BVB jetzt bei ihm ernst? (Hier alle Details!)

Borussia Dortmund sticht offenbar Real und die Bayern aus

9.49 Uhr: Ist dem BVB etwa ein großer Transfer-Coup gelungen? Medienberichten zufolge soll Borussia Dortmund mehrere Vereine im Werben um ein Mega-Talent ausgestochen haben – darunter auch Real Madrid und den FC Bayern (hier die Details).

Transfer von BVB-Star Bellingham zu Real immer unwahrscheinlicher?

8.54 Uhr: Dass Jude Bellingham in der kommenden Saison noch bei Borussia Dortmund spielt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Seit Monaten heißt es immer wieder, Real Madrid sei der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung des BVB-Stars. Doch nun macht ein Bericht die Runde, der einen Wechsel von Bellingham zu den „Königlichen“ recht unwahrscheinlich wirken lässt (hier alle Einzelheiten).

BVB-Deal mit Bensebaini vor Abschluss?

Donnerstag, 1. Juni, 7.21 Uhr: Borussia Dortmund buhlt seit gefühlten Ewigkeiten um Ramy Bensebaini. Nun soll der Transfer des Gladbacher Flügelflitzers unmittelbar bevorstehen. Alle Infos zum neusten Stand der Dinge, findest du hier.