Will Borussia Dortmund Haller nun doch halten? Neues Detail stellt vieles auf den Kopf

Sebastien Haller spielt bei Borussia Dortmund sportlich keine große Rolle mehr. Der Stürmer hat bei den Westfalen keine Perspektive unter Niko Kovac. Nach zwei Leihen ist er jedoch wieder zurück im Kader.

Damit nimmt Haller vorerst an der Saisonvorbereitung teil und bleibt offiziell ein Spieler von Borussia Dortmund. Doch der Plan der BVB-Bosse bleibt klar: Der Ivorer soll möglichst schnell verkauft werden. Dieses Vorhaben gestaltet sich jedoch alles andere als einfach.

Borussia Dortmund und Hallers Gehaltsproblem

Der Hauptgrund für den stockenden Verkauf ist Hallers Gehalt von geschätzten neun Millionen Euro pro Saison. Dieses kann kein interessierter Klub, darunter Hallers jüngster Leih-Klub FC Utrecht, bezahlen. Sollte kein Käufer gefunden werden, könnte Haller trotz der unzufriedenstellenden Umstände seine letzte Saison in Dortmund verbringen.

Auch interessant: BVB-Hammer um Schlotterbeck steht bevor: Doch er muss sich gedulden

Serhou Guirassy hat sich im Sturm von Borussia Dortmund klar etabliert. Mit 38 Toren in 50 Pflichtspielen hat er überzeugt. Darüber hinaus hat er auch Hallers alte Trikotnummer neun übernommen. Der 31-jährige Haller wäre lediglich Back-Up für Guirassy, falls kein Wechsel zustande kommt.

BVB-Plan bleibt ein Haller-Transfer

Haller wurde für die Vorbereitung mit der Rückennummer 28 ausgestattet. Der Entzug seiner ursprünglichen Trikotnummer ist ein klares Indiz dafür, wie man mit Haller in Zukunft plant. Bleibt er im Kader, startet er mit neuer Rückennummer in seine letzte Vertragsphase in Dortmund.

Parallel dazu kamen zuletzt immer wieder Gerüchte über einen neuen Backup-Stürmer beim BVB auf. Solange Haller allerdings noch Bestandteil des Dortmunder Kaders ist, dürfte sich auf dieser Position vorerst nichts tun.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.