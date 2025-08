Hammer um Florian Neuhaus! Verlässt er Borussia Mönchengladbach nun doch?

Florian Neuhaus steht derzeit bei Borussia Mönchengladbach nach einem Vorfall auf Mallorca im Fokus. Nach einer vierwöchigen Strafversetzung in die U23 läuft seine Strafe demnächst aus.

Im Mallorca-Eklat bezeichnete ein angetrunkener Neuhaus den Gladbach-Boss Roland Virkus als „Don Rollo“ und „schlechtesten Manager der Welt“. Trotzdem signalisiert Virkus ihm eine neue sportliche Chance bei Borussia Mönchengladbach. Doch jetzt könnte es zu einem irren Wechsel kommen!

Verlässt Neuhaus Borussia Mönchengladbach?

Laut „Bild“ plant Fortuna Düsseldorf eine Rückholaktion für Neuhaus, der 2017/18 in der Leihe zu den Aufstiegshelden der Fortuna gehörte. Doch Neuhaus zeigt wenig Interesse an einem Wechsel in die 2. Liga. Die Gespräche zwischen Borussia Mönchengladbach und Düsseldorf verliefen jedoch so positiv, dass ein Transfer realistisch erscheint.

Düsseldorf müsste jedoch finanzielle Hürden überwinden. Gehalt und Unwillen des Spielers sind Hindernisse, ebenso wie das Gehaltsgefüge der Fortuna. Dennoch sieht sich die Fortuna im Vorteil, da Borussia Mönchengladbach Neuhaus nur ungern an einen Bundesliga-Konkurrenten wie Augsburg abgeben würde. Dieses Interesse wurde von Neu-Trainer Sandro Wagner angeführt.

Fohlen wollen Optionen prüfen

Schon vor dem „Don Rollo“-Vorfall spielte Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach keine große Rolle mehr. In der letzten Saison stand er nur dreimal in der Startelf und agierte oft als Kurzzeiteinwechselspieler. Trotz allem bleibt für Neuhaus eine sportliche Rückkehr nach Gladbach möglich, falls seine Leistungen stimmen.

Virkus betont: „Wenn er seine Qualitäten so abruft, wie er das in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dann ist ein Spieler wie Florian Neuhaus sportlich ein Faktor. Das würde ich mir wünschen.“ Die Tür bei Borussia Mönchengladbach steht somit trotz seines Fehlverhaltens nicht vollständig geschlossen.

Düsseldorf will jedoch einen offensiven Spielmacher verpflichten und betrachtet Neuhaus als Wunschlösung, um die Bundesliga-Rückkehr zu schaffen. Der Verein musste kürzlich wichtige Spieler ersetzen, sieht aber mit Neuzugängen positiv in die Zukunft. Es bleibt abzuwarten, ob die Fohlen und die Fortuna eine Lösung für Neuhaus finden.

