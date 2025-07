Der nächste Leistungsträger – steht auch er bei Borussia Mönchengladbach vor dem Abgang?

Ajax Amsterdam schielt auf Ko Itakura. Der Japaner soll als Nachfolger von Jorrel Hato auserkoren worden sein, der Amsterdam wohl gen Chelsea verlassen wird. Die Niederländer wollen einen Teil der über 40 Millionen Euro Ablösesumme nutzen, um den Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach zu holen.

Die Gespräche sollen bereits weit fortgeschritten sein. Zuletzt hatten viele Fans von Borussia Mönchengladbach noch darauf gehofft, dass Itakura doch beim Bundesligist bleiben wird. Diese Hoffnung droht sich nun zu zerschlagen.

Borussia Mönchengladbach: Itakura mit Ajax einig

Während sich Ajax mit Itakura offenbar einig ist, laufen die Verhandlungen mit Borussia Mönchengladbach über die Ablösesumme. Diese soll um die zehn Millionen Euro betragen, die Amsterdamer Seite strebt jedoch eine einstellige Summe an. Da Itakuras Vertrag 2026 ausläuft, steht Gladbach unter Zugzwang.

Der 28-Jährige spielte bereits in der Eredivisie für den FC Groningen und genießt in den Niederlanden hohen Respekt. Seit seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach hat der japanische Nationalspieler große Fortschritte gemacht. 37 Länderspiele und seine vielseitige Einsetzbarkeit auf der Sechs und in der Innenverteidigung erhöhen seinen Marktwert.

Fohlen planen langfristig ohne Itakura

Der 28-Jährige hat eine Vertragsverlängerung abgelehnt und sucht eine neue Herausforderung. „Wenn etwas Interessantes kommt, muss man sich damit befassen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. Da Itakura auf die Champions League schielt, könnte Ajax für ihn attraktiv sein. Kevin Diks steht bei Borussia Mönchengladbach bereits als möglicher Nachfolger bereit, Itakura könnte also in Kürze gehen.

Ein Wechsel von Itakura zu Ajax wäre ein wichtiger Schritt für beide Seiten. Die Fohlen könnten einen Transfererlös erzielen, während sich Ajax mit einem international erfahrenen Verteidiger verstärkt. Die finale Entscheidung hängt nun von den Verhandlungen ab.

