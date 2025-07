Aus und vorbei? Entscheidung um BVB-Wunschtransfer wohl gefallen

Borussia Dortmund sucht weiterhin Verstärkungen für das offensive Mittelfeld. Nachdem der Transfer von Carney Chukwuemeka ins Stocken geraten ist, steht nun Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion im Fokus des BVB.

Der FC Chelsea möchte Chukwuemeka jedoch weiterhin nicht verleihen, wodurch die Suche nach Alternativen umso wichtiger wird. Das Thema James McAtee scheint für Borussia Dortmund jetzt auch endgültig vom Tisch zu sein.

Borussia Dortmund und das Ende der McAtee-Gerüchte

Obwohl der englische U21-Europameister in den letzten Wochen häufiger mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, soll er nie ganz oben auf der Wunschliste gestanden haben. Damit rückt eine Verpflichtung des jungen Talents in weite Ferne.

+++ BVB nimmt Premiere-League-Star ins Visier! Erhält Schwarz-Gelb den Zuschlag? +++

McAtee zieht keinen Wechsel ins Ausland in Betracht. Berichten zufolge hat er Angebote aus Deutschland, Italien und Frankreich, darunter von Borussia Dortmund, abgelehnt. Auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt zeigten Interesse, konnten den Mittelfeldspieler jedoch nicht überzeugen. Stattdessen möchte er in der Premier League bleiben.

Fokus auf Buonanotte?

McAtees Entscheid kann Dortmunds Pläne beeinflussen. Der 22-Jährige wird wohl Manchester City verlassen, wo er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Englische Medien spekulieren zudem, dass Manchester City bei einem möglichen Wechsel eine Rückkaufoption einbauen möchte. Das würde den Verein vor einem Szenario wie bei Cole Palmer schützen.

Hier mehr News für dich:

Für Borussia Dortmund bleibt die Suche nach einem kreativen Mittelfeldspieler eine Priorität. Facundo Buonanotte könnte als vielversprechende Alternative zu Chukwuemeka in den Vordergrund rücken. Dortmunder Fans dürfen gespannt sein, wie sich der BVB auf dem Transfermarkt weiter positioniert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.