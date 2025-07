BVB nimmt Premiere-League-Star ins Visier! Erhält Schwarz-Gelb den Zuschlag?

Jobe Bellingham und Patrick Drewes – bislang hat Borussia Dortmund lediglich zwei (externe) Neuzugänge verkünden können. Auf der Abgangsseite ist hingegen schon einiges passiert, sodass der BVB noch einige Baustelle zu schließen hat.

Vor allem in der Offensive hat der BVB dringend Bedarf – für die Position im offensiven Mittelfeld hat Borussia Dortmund laut Transfer-Guru Fabrizio Romano nun einen Youngster aus der englischen Premiere League ins Visier genommen.

Südamerikanisches Top-Talent zum BVB?

20 Jahre alt, in der Offensive flexibel einsetzbar und hoch veranlagt – Facundo Buonanotte verfügt zweifelsohne über ein enormes Potenzial. Trotz seines Alters hat er schon über 70 Premiere-League-Spiele vorzuweisen. Auch international sammelte er schon Erfahrungen, dazu debütierte er bereits für die argentinische Nationalmannschaft.

In der vergangenen Saison spielte er für Premiere-League-Absteiger Leicester City, kam in 35 Pflichtspielen auf neun Torbeteiligungen. Dennoch hat er bei seinem Stammklub, Brighton & Hove Albion, wohl keine Zukunft. Der deutsche Coach Fabien Hürzeler scheint nicht konkret mit ihm zu planen.

So soll er nun das Interesse einiger Top-Klubs aus dem Ausland geweckt haben: Laut Romano soll der BVB unter den Interessenten sein. Laut „Transfermarkt.de“ hat Buonanotte einen Marktwert von knapp 20 Millionen Euro und einen Vertrag bis 2028.

Ausgerechnet Lyon macht Schwarz-Gelb Konkurrenz

Ein Wechsel wäre für Schwarz-Gelb also durchaus stemmbar. Allerdings hat der BVB auch große Konkurrenz: Unter anderem Olympique Lyon hat den Argentinier auf dem Zettel und soll konkret sein. Besonders pikant: Ausgerechnet Lyon, mit denen Schwarz-Gelb im letzten Sommer und im Winter erbittert um Rayan Cherki verhandelte, möchte Buonanotte nun als Ersatz für eben jenen Cherki holen.

Borussia Dortmund wird sich also gegen Lyon und die anderen Mitstreiter durchsetzen müssen, um sich die Dienste des 20-Jährigen sichern zu können. Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. müssen sich also ins Zeug legen!