Er träumt von der Bundesliga – holt der BVB IHN als Gittens-Ersatz?

Jamie Gittens ist verkauft, Donyell Malen ist schon seit dem Winter weg, Julien Duranville fällt monatelang aus, Cole Campbell steht vor einem Wechsel und auch Giovanni Reyna könnte den BVB noch in diesem Sommer verlassen.

Die Offensive der Schwarz-Gelben braucht dringend neue Verstärkungen. Einzig Julian Brandt, Karim Adeyemi, Maximilian Beier und Serhou Guirassy sind fest eingeplant. Der BVB braucht neue offensive Mittelfeld- und Flügelspieler. Wird nun Edon Zhegrova wieder ein Thema?

Zhergrova erneut ein Thema beim BVB?

Im Frühjahr 2024 berichtete „Sky“, dass der Deutsch-Kosovare, der in Herford geboren ist, aber nie in Deutschland spielte, von der Bundesliga träumen würde. Eines Tages wolle Zhegrova in der ersten Liga in Deutschland kicken. Doch bislang blieb ihm diese Chance verwehrt. Bietet sich in diesem Sommer die Möglichkeit?

Der 26-Jährige gehört bei Lille zu den absoluten Top-Spielern. Er konnte sein Können schon auf allerhöchstem Niveau unter Beweis stellen und sich unter anderem in der Champions League zeigen. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2026, so könnte er für eine passende Ablöse wechseln.

Der Linksfuß, der in Belgien groß geworden ist und über den FC Basel 2022 in Lille landete, kann sowohl über rechts als auch über links kommen. Zudem lässt er sich immer wieder in die Mitte fallen, um auch im Zentrum für Akzente zu sorgen. Mit seiner Variabilität, seiner starken Technik, seinem tollen Dribbling wäre er sich sicherlich eine Verstärkung für die Borussia aus Dortmund.

Großes Fragezeichen nach monatelangem Ausfall

„Aufgrund seiner Vertragssituation besteht durchaus die Möglichkeit eines Abgangs“, räumte Lille-Coach Bruno Genesio im Februar ein. Die Situation rund um Zhegrova hat sich auch durch seine schwere Verletzung nicht verändert. Der Angreifer kam in diesem Jahr noch kein einziges Mal zum Einsatz – Adduktorenprobleme bremsten ihn komplett aus. Mit Blick auf die neue Saison dürfte er jedoch wieder fit sein.

Ob der BVB Interesse an Zhegrova hat, ist unklar. Jedoch kursierten schon im letzten Sommer Gerüchte rund um den 26-Jährigen. Er würde perfekt zu Schwarz-Gelb und dem gesuchten Profil passen. Doch sein körperlicher Zustand wirft zweifelsfrei einige Fragen auf.