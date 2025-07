Aldi hat noch kein Bonusprogramm wie Lidl, Rewe & Co. – und sollte auch darauf verzichten!

Ein Einkauf bei Lidl, Rewe und Co., ohne vorher einen Blick in die Bonus-Apps geworfen zu haben, ist für viele Kunden mittlerweile fast unvorstellbar. Seit dem 14. September 2020 gibt es die Lidl Plus App, seit dem 29. Dezember 2024 ist Rewe mit seinem Bonus-Programm am Start. Aldi zieht in Belgien nun auch nach – für Deutschland ist offiziell bisher nichts geplant. Und dabei sollte es auch bleiben!

Mit vielen Rabatten versuchen sich die Märkte gegenseitig zu übertrumpfen. Doch welcher Druck da auf den Kunden lastet, immer auf dem neusten Stand zu bleiben, darüber spricht niemand. Ich spüre es beim wöchentlichen Einkauf aber. Ein Kommentar.

Bonusprogramme zerstören Einkaufserlebnis

Ich mag es, einkaufen zu gehen – ich mag es auch sehr, einfach mal ein wenig zu stöbern. Jedoch machen die ganzen Bonus-Apps das Ganze für mich ungemütlich. Allein der Gedanke daran, vor dem Einkauf noch einmal in der Lidl– oder Rewe-App nach Rabatten und Bonus-Aktionen oder -Punkten zu schauen, vermiest mir den wöchentlichen Gang zum Supermarkt oder Discounter. Aldi sollte da nicht nachziehen. Warum?

+++Nach Rewe & Penny dreht auch Lidl an der App – zum Nachteil für Kunden+++

Lange habe ich mich selbst gegen die Nutzung dieser Apps gesträubt. Wo gehen meine Daten hin? Was bringt es mir letztendlich wirklich? All diese Fragen schwirrten mir im Kopf herum. Letztendlich habe ich den Druck als zu groß empfunden, eine dieser Apps auch nutzen zu müssen. Der Grund: Weil sich beinahe überall die Ausschilderung der Preise nach den App-Rabatten gerichtet hat. Ohne App bedeutete das für mich, dass ich teilweise mehr zahlen musste.

Viel Rabatt durch Lidl-App und Co.?

Zugegeben: Für Tomaten ab und zu mal 10 oder 20 Cent pro Kilo weniger zu bezahlen, hat was. Aber macht das letztendlich echt so viel mehr auf dem Kassenbon aus? Ein Blick auf meinen letzten Einkauf sagt: nein. Gerade einmal 39 Cent habe ich bei einem Lidl-Einkauf von etwa 47 Euro gespart.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Im Juni habe ich mit der Lidl-Plus-App bei einem Einkauf einmal 33 Cent gespart – wovon 13 Cent durch aktivierte Lidl-Plus-Coupons kamen. Bei einem anderen Besuch von Lidl hatte ich eine Ersparnis von 2,20 Euro – hiervon gingen 1,15 Euro auf die Kappe von Lidl-Plus-Coupons. Insgesamt war meine Ausbeute also bisher eher mau.

Aldi braucht das alles nicht!

Und genau das ist der Punkt! Ich habe mich so beeinflussen lassen und unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich viele persönliche Daten (Adresse, Telefonnummer, Kaufverhalten etc.) für eine mickrige Ersparnis beim Einkauf doch in Kauf genommen habe. Klar, die Angebote in der App wechseln. Jedoch wird man hier auch dazu verleitet, etwas zu kaufen, was man letztendlich gar nicht braucht.

Und genau aus diesem Grund bin ich gegen eine Bonus-App von Aldi. Da es beim Discounter schon jetzt viele Aktionen und Rabatte gibt, sehe ich keinen Sinn darin, das Ganze für den Kunden noch mehr zu verkomplizieren.