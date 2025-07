Aufregung um Ex-BVB-Trainer Sahin! Steht jetzt eine Rückkehr bevor?

Um Nuri Sahin ist es nach dem BVB-Aus ruhig geworden. Vermutlich will der einstige Profifußballer es aber auch selbst so, um sich von der anstrengenden Zeit an der Seitenlinie von Borussia Dortmund zu erholen – auch wenn es nur wenige Monate waren.

Doch nun könnte der Ex-BVB-Trainer schon bald wieder an der Seitenlinie stehen – und das in seiner Heimat in der Türkei. Dort wird Nuri Sahin nun mit einem Topklub in Verbindung gebracht.

Ex-BVB-Trainer Nuri Sahin wird bei Besiktas gehandelt

Kehrt Nuri Sahin bald als Trainer zurück? Nachdem er Anfang des Jahres beim BVB entlassen wurde, gab es hin und wieder einige Gerüchte um einen neuen Job. Doch daraus wurde nie etwas. Klappt es vielleicht jetzt?

Sahin wird laut der türkischen Zeitung „Sözcü“ als Nachfolger für Trainer Ole Gunnar Solskjaer gehandelt, falls der Norweger weiterhin enttäuschen sollte. Das Vertrauen in den Coach schwindet immer mehr, obwohl die Saison gerade erst gestartet ist. Besiktas unterlag nämlich im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Shaktar Donezk mit 2:4 und könnte das internationale Geschäft in diesem Jahr verpassen.

Das sorgt natürlich für schlechte Stimmung beim Istanbuler Klub. Die Trainerdiskussion hat jetzt schon angefangen. Die Verantwortlichen sollen dem Bericht nach schon über eine Entlassung nachdenken, da Solskjaer auch in der vergangenen Saison nicht richtig überzeugen konnte.

Sahin bald mit neuer Aufgabe?

Intern diskutiert man bereits mit Nuri Sahin als Nachfolger. Der ehemalige BVB-Coach könnte sofort übernehmen. Allerdings gehört der 36-Jährige zu einem großen Kandidatenkreis bei Besiktas.

Neben Sahin wird auch Sergen Yalcin gehandelt. Mit der Klub-Legende war sich Besiktas im vergangenen Winter sogar bereits einig, Yalcin sagte aus familiären Gründen letztlich doch noch ab.

In den kommenden Wochen wird Sahin also ganz genau auf Besiktas schauen. Folgt die Solskjaer-Entlassung, könnte es um den ehemaligen Dortmunder schnell gehen.