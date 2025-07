Einigung steht kurz bevor: BVB-Star vor dem Absprung

Beim BVB herrscht in der Offensive derzeit noch Handlungsbedarf. Ein adäquater Guirassy-Ersatz, ein Flügelspieler und auch ein Kreativspieler hinter der Spitze stehen auf der Agenda – Borussia Dortmund hat noch viel vor.

Doch jetzt steht ausgerechnet in der Offensive ein weiterer Abgang beim BVB bevor. Gio Reyna soll es in die Serie A ziehen. Parma Calcio macht ernst, eine Einigung soll kurz bevorstehen.

BVB-Abschied für Reyna?

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, gelten die Verhandlungen zwischen Parma und dem BVB bereits als weit fortgeschritten. Der italienische Klub hat dem BVB wohl sechs Millionen Euro plus Boni geboten. Eine Einigung naht.

Reyna soll offen für den Wechsel sein. Dem US-Amerikaner wird offenbar ein jährliches Gehalt von drei Millionen Euro angeboten, zudem steht eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro im Raum. Der US-amerikanische Präsident Parmas will Reyna wohl unbedingt zu sich lotsen.

Reyna konnte die Erwartungen nicht erfüllen

Parma konnte sich in der Serie A in der abgelaufenen Saison zwar erst kurz vor Schluss retten, dennoch gilt der Verein als aufstrebender Klub in Italien. Insbesondere unter dem neuen Coach Carlos Cuesta, der erst 29 Jahre alt ist und zuvor Co-Trainer von Mikel Arteta bei Arsenal war, hat man große Ziele.

Reyna und Borussia Dortmund – das ist nicht die Liebesgeschichte geworden, die man sich einst erhofft hatte. 2019 wechselte er als großes Juwel aus den USA in die BVB-Jugend. Prompt schaffte er den Aufstieg zu den Profis. Mit gerade einmal 22 Jahren spielte Reyna beeindruckende 147 Spiele für den BVB. Es hätten allerdings noch viel mehr werden können, wäre er nicht so oft von Verletzungen ausgebremst worden. Beide Seiten wurden nicht mehr glücklich miteinander, nun scheinen sich die Wege endgültig zu trennen. Bei Parma Calcio in der Serie A soll es für ihn weitergehen.