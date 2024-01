FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Ex-Transfer-Flirt wieder ein Thema?

In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Ex-Bundesliga-Manager wieder ein Thema?

01. Januar.2024, 19.20 Uhr: Nach dem vorzeitigen Aus von Peter Knäbel als Sport-Vorstand ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach eine neuen „starken Mann“ für den Sport. Ein Ex-Transfer-Flirt könnte nun wieder interessant werden. Hier mehr dazu!

Hammer-Rückkehr droht zu platzen

31. Dezember, 08.37 Uhr: Nur zu gerne würde der FC Schalke 04 in diesem Winter seinen Ex-Spieler Darko Churlinov zurückholen. Es gab sogar schon offizielle Gespräche zwischen Verein und Spieler, doch was sein Berater jetzt sagt, dämpft die Hoffnungen. Hier mehr dazu!

Wechsel von zwei S04-Stars bahnen sich an

29. Dezember, 21.47 Uhr: Bei S04 stehen gleich zwei Abgänge an. Laut einem neuesten Medienbericht haben die beiden Akteure schon neue Klubs gefunden. Mehr dazu hier.

Thiaw vor Wechsel – S04 schaut genau hin

25. Dezember, 13.33 Uhr: Um das ehemalige Talent des FC Schalke 04 Malick Thiaw gibt es derzeit viele Gerüchte. Ein Wechsel würde S04 viel Geld bringen. Hier alle Infos.

Schalke nimmt Bundesliga-Kicker ins Visier

24. Dezember, 10.32 Uhr: Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Heißeste Aktie ist aktuelle Louis Patris, doch der Transfer könnte noch scheitern. Deshalb hat S04 offenbar auch einen Bundesliga-Kicker auf dem Radar. Hier alle Einzelheiten!

Ex-Talent zurück zu S04?

22. Dezember, 14.11 Uhr: Er spielte einige Jahre in der S04-Jugend, wechselte aufgrund fehlender Perspektive den Verein und entwickelte sich zum Shootingstar. Klopfen nun Hechelmann und Co. bei ihm an? Mehr dazu hier!

Erster Hammer-Transfer?

20. Dezember, 21.29 Uhr: Die Winter-Transferperiode ist noch nicht geöffnet, aber dennoch könnte der FC Schalke 04 bald Vollzug melden. Der erste Hammer-Transfer steht nämlich bevor. Hier alle Infos.

FC Schalke 04: Kommt ein neuer Stürmer?

19. Dezmeber, 11.48 Uhr: Kommt in Kürze ein neuer Stürmer nach Gelsenkirchen? Gerade mit Keke Topp hat man an der Talent-Front eigentlich ausgesorgt. Doch jetzt schwirrt dieser Name umher.

Hammer-Rückkehr bahnt sich an!

18. Dezember, 20.42 Uhr: Beim FC Schalke 04 bahnt sich jetzt ein Hammer an. Die Gespräche mit Darko Churlinov laufen. Der Traum von einer Rückkehr rückt immer näher. Hier die Einzelheiten!