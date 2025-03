FC Schalke 04 vor Königstransfer? „Verein ist optimistisch“

Wird der Königstransfer im Sommer kein Spieler, sondern der Trainer? Wieder einmal kursiert der Name Raul beim FC Schalke 04. Doch diesmal scheint das Thema ernst wie nie.

Geht die Real-Ikone ein zweites Mal zum FC Schalke 04? Schon als Spieler elektrisierte er Verein und Fans. Nun will Ben Manga den Traum wahr machen. Laut neuster Medienberichte ist er optimistisch, den Mega-Coup landen zu können.

FC Schalke 04: Raul-Coup rückt näher

Acht Trainer hat Schalke seit 2018 rausgeworfen – und jedes Mal galt der erste Anruf bei der Suche nach einem Nachfolger Raúl González Blanco. Seit er von 2012 bis 2014 zwei Saisons in Königsblau spielte, sehnt sich alles beim S04 nach einer Rückkehr der Legende. Doch Raul lehnte stets dankend ab. Wird es diesmal endlich klappen?

Die Zukunft von Kees van Wonderen über den Sommer hinaus ist unklar (hier mehr dazu). Viele gehen von einer Trennung aus. Ben Manga hat den Markt längst im Blick. Sein Favorit auf die Nachfolge? Mal wieder Raúl. Doch diesmal hält sich das Gerücht länger und wird immer heißer. Offenbar zieht der Spanier eine S04-Rückkehr diesmal ernsthaft in Erwägung (mehr Details).

Schalke optimistisch, dass es endlich klappt

So berichtet es auch die große spanische Sportzeitung „AS“. Die schreibt: „Schalke will ein Projekt auf die Beine stellen, das sie wieder zu einem Big Player in Deutschland macht. Mit Raúl am Ruder.“ Besonders spannend: Laut der Zeitung ist der Verein „optimistisch“, dass das auch klappt.

Raúl zum FC Schalke 04? Die Erfüllung dieses langgehegten Traums würde bei den Knappen garantiert eine große Euphoriewelle lostreten. Pünktlich zu der Saison, in der es mit dem Wiederaufstieg klappen soll.