FC Schalke 04: Hammer offiziell! S04 lässt Katze aus dem Sack

Beim FC Schalke 04 geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Erst am Montag (7. April) hat der Revierklub die Rückkehr von Ex-Profi Tomo Becker bekannt gegeben, jetzt folgt der nächste Hammer. Doch auch diese Meldung hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angebahnt.

Frank Baumann ist neuer Sportboss des FC Schalke 04! Das hat der Pottklub am Mittwoch (9. April) offiziell verkündet. Der Ex-Sportchef von Werder Bremen wird ab sofort die Geschicke bei dem kriselnden Zweitligisten leiten.

FC Schalke 04: Baumann-Hammer offiziell

Das lange Warten hat ein Ende, der S04 hat seinen neuen starken Mann an der Spitze des Sports endlich gefunden. Die Chefetage des Pottklubs hatte seit Oktober nach einem neuen Sportvorstand gesucht, mit Baumann endete diese Suche nun letztlich. Mit ihm bekommt Königsblau einen echten Fachmann!

Baumann war seit 2009 in der Führungsetage von Werder Bremen tätig. Dort durchlief er sämtliche Führungspositionen bis hin zum Geschäftsführer Sport. Von 2016 bis 2024 war er der Sportvorstand des Bundesligisten. Ab sofort wird er diese Position auf Schalke innehaben.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Frank Baumann einen absoluten Fachmann und in der Branche hochgeschätzten Fußball-Experten für Schalke 04 gewinnen konnten. In den Gesprächen hat Frank sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen“, erklärte Aufsichtsratschef Axel Hefer.

Baumann definiert klares Ziel

„Der Suchprozess war hochprofessionell und lief absolut vertraulich ab. Schalke 04 ist ein Verein mit unglaublicher Tradition, einer großen Fanbasis und sehr viel Potenzial“, erklärte Baumann zu seinem neuen Job. Baumann wird offiziell zum 01. Juni anfangen und hat laut Angaben des Vereins einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Schon jetzt sind die Ambitionen von Baumann und Co. deutlich skizziert. „Ich bin überzeugt: Mit unseren Fans, Mitarbeitenden und der Energie dieses Clubs können wir gemeinsam etwas bewegen – Schritt für Schritt, aber mit klarem Ziel: Schalke wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten zu machen“, machte Baumann deutlich.

„Wir haben viel zu tun, da müssen wir nicht drumherum reden. Entsprechend werde ich die kommenden Wochen bis zu meinem offiziellen Start nutzen, um mich bestmöglich vorzubereiten“, so der neue Knappen-Boss deutlich.