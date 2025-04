FC Schalke 04: Star von Konkurrent ein Kandidat? Mulder sorgt für Gewissheit

Wieder einmal kommt der FC Schalke 04 nicht um einen Umbruch herum. Im Sommer müssen vermutlich zahlreiche Profis gehen, die unterperformt haben. Ebenso wie solche, die sich daneben benommen haben (hier mehr vom neuesten Fall lesen).

Die große Frage, die sich stellt: Welche Spieler holt der FC Schalke 04, damit man ausnahmsweise mal nicht gegen den Abstieg aus der 2. Liga spielen muss? Plötzlich taucht der Name eines Stars der Konkurrenz auf. Youri Mulder reagiert sofort.

FC Schalke 04: Ache brilliert

Wie gut Ragnar Ache ist, das mussten die Knappen am eigenen Leib erfahren. Mit einem Tor und einer Vorlage tütete er den Sieg von Kaiserslautern gegen S04 beinahe im Alleingang ein. Für den Stürmer war es bereits das 17. Saisontor – nur Davie Selke vom Hamburger SV hat mehr.

Einen Torjäger könnte auch Schalke im Sommer wieder gut gebrauchen. Moussa Sylla (16 Tore) steht vor einem Abgang – immerhin gewinnbringend für den FC Schalke 04! Es braucht einen guten Ersatz, um seine Tore zu ersetzen. Wäre ein Spieler wie Ache ein Kandidat?

Mulder bremst sofort

Diese Frage stellte sich nach dem Spiel auch Sportdirektor Youri Mulder, der allerdings schnell eine klare Antwort gab. „Im Fußball ist es doch oft so: Individuelle Klasse schlägt immer durch. Heute hätte das Spiel in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen kippen können. Aber Kaiserslautern hat sehr gute Spieler vorn“, erklärte Mulder.

Ache, den er schon während dessen Zeit in Rotterdam auf dem Zettel hatte, sei ein „sehr, sehr guter Spieler“, befand Schalkes Sportdirektor. Einziges Manko: „Aber er ist für uns wohl nicht zu bezahlen.“

Dem Vernehmen nach soll Ache eine Ausstiegsklausel von rund fünf Millionen Euro besitzen. Früher wären das für Schalke Peanuts gewesen. Doch heute muss jeder Euro zweimal umgedreht werden. Daher sind solche Ablösesummen derzeit nicht drin.

FC Schalke 04: ER macht Hoffnung

Ob Sylla letztlich wirklich geht und Schalke einen Ersatz braucht, ist ohnehin noch nicht klar. Zudem hätten die Knappen bereits einen Stürmer im Kader, der dann einspringen könnte. Emil Höjlund tat sich in Kaiserslautern als einer der wenigen positiven S04-Posten hervor. Längst hoffen die Fans, dass er bald durchstartet. Dann bräuchte es ohnehin keinen Ragnar Ache.