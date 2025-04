FC Schalke 04: Erst Provokation, dann Entgleisung – S04-Star sorgt für Eklat

Trainer-Knall, Niederlage in Kaiserslautern, der Klassenerhalt immer noch nicht sicher – beim FC Schalke 04 liegen die Nerven mal wieder blank. Auch an den Spielern scheint der Trubel nicht ohne Spuren vorbeizugehen. Doch einer verliert nun völlig die Fassung!

Aymen Barkok hat beim FC Schalke 04 derzeit einen schweren Stand. Als Winter-Hoffnungsträger geholt, verkommt er immer mehr zum Ersatzspieler. Gegen Kaiserslautern sitzt er 90 Minuten auf der Bank – und lässt sich zu einer folgenschweren Provokation hinreißen.

FC Schalke 04: Höhnische Reaktion

Auch beim Gastspiel auf dem Betzenberg passierte mal wieder das, was in dieser Saison schon viel zu oft passiert war. Die Knappen leisteten sich teils katastrophale Aussetzer in der Defensive, die der Gegner eiskalt bestrafte (hier liest du mehr dazu). Als Spieler, der während der gesamten Partie nicht auf dem Platz stand, traf Barkok an dieser Niederlage erstmal keine Schuld.

Und dennoch fiel er im Nachgang unangenehm auf. Was war passiert? Obwohl der FC Schalke 04 auf Kapitän Kenan Karaman verzichten musste, durfte Barkok nicht auf seiner Lieblingsposition ran. Das schürte offenbar Frust. Auf Snapchat postete der Spieler anschließend fast schon höhnisch ein Bild von seinen Fußballschuhen aus der Kabine mit dem Kommentar: „Fehlerfrei“.

Barkok beleidigt Fan

Damit brachte er einige Fans auf die Palme. Ein S04-Anhänger schrieb Barkok ungehalten: „Wenn du sowas nach einer Niederlage postest, solltest du dich aus meinem Verein verpissen. Kriegt alle nichts auf die Kette und dann sowas posten? Weiß nicht, ob das sein muss.“

Und die Antwort des Spielers ließ nicht lange auf sich warten – und verbreitete sich anschließend wie ein Lauffeuer. „Verpiss dich aus mein Snap, du Schwanz. Wenn’s dir nicht passt“, antwortete Barkok wütend und sorgte damit für einen Eklat.

FC Schalke 04: Fans wütend, Barkok reagiert

Die Reaktionen reichten von wütend bis schockiert. Auf „X“ forderte mancher Schalke sogar umgehend auf, den Vertrag mit dem Spieler aufzulösen. Der sah schnell ein, dass er mit seiner Antwort über das Ziel hinausgeschossen war und bat die Fans anschließend auf Instagram um Entschuldigung.

„Was ich geschrieben habe, war dumm. Ich schäme mich dafür“, erklärte Barkok. Er sei zum FC Schalke 04 gekommen, um zu kämpfen und alles für den Verein zu geben. Dass er sportlich nicht das zeigen könne, was er von sich selbst erwarte, nerve ihn total. „Ich weiß, dass ich einiges gutzumachen habe“, schreibt er zudem und kündigt einen Besuch bei der Arche Noah Gelsenkirchen inklusive Spende an.