Kaiserslautern – S04: Pikante Reaktion der Fans! Sie können es nicht mehr sehen

Die Devise vor dem Spiel Kaiserslautern – Schalke war für S04 klar: Mindestens einen Punkt holen und den langersehnten Klassenerhalt auch rechnerisch endlich fix machen. Mit dem Duell auswärts auf dem Betzenberg gibt es allerdings deutlich leichtere Aufgaben, um dieses Ziel zu erreichen.

Nach dem starken 2:2 gegen den HSV zeigte die Mannschaft von Kees van Wonderen jedoch einmal mehr das alte Gesicht der Schalker. Die Reaktion der Fans auf die Leistung im Spiel Kaiserslautern – S04 spricht für sich.

Kaiserslautern – S04: Kollektive Gleichgültigkeit bei den Fans

Über 30 Minuten lang hatte das Traditionsduell auf dem Betzenberg wenig zu bieten. Schalke konnte und wollte nicht und auch auf Seiten der Gastgeber gelang nicht allzu viel. In der 35. Minute fiel Schalke jedoch endgültig in alte Muster zurück: Nach einer Reihe von Fehlern gingen die Pfälzer in Führung. Doch von Enttäuschung oder Ärger über den Rückstand war bei vielen Fans keine Spur.

Denn nach der Führung herrschte regelrechte Gleichgültigkeit bei den Knappen-Anhängern. Die Fans im Stadion haben selbstverständlich weitergemacht, die Mannschaft weiter angepeitscht, doch in den sozialen Medien war es vielen Fans schlichtweg egal, was da gerade (mal wieder) passiert ist. Denn Gegentore nach individuellen Fehlern gab es in der laufenden Saison zur Genüge.

„Es ist immer wieder das Gleiche, seit so vielen Spielen kassieren wir die gleichen Gegentore. Mittlerweile kann man doch nicht mehr überrascht sein“, schreibt ein Fan auf „X“. „Immer wieder sonntags“, scherzte gar ein anderer S04-Anhänger. Es zeigt, dass die Fans schon mit dieser Saison abgeschlossen haben.

Knappen sehnen Saisonende entgegen

Es ist einmal mehr eine gebrauchte Saison des S04. Man wollte eine ruhige Saison spielen, hat dieses Ziel schon früh in der Saison über den Haufen geworfen. Seit je her wird von der 40-Punkte-Marke und dem Klassenerhalt gesprochen. Die Fans wissen das, haben sich längst auf das Spiel ihrer Mannschaft eingestellt und viele wollen einfach nur, dass diese Saison ausgeht.

Dabei geht es auch nicht mehr wirklich um den Tabellenplatz. Die S04-Führung würde gerne noch ein wenig klettern, denn dann gibt es schließlich mehr Geld. Den Fans ist auch das aber wohl mittlerweile egal.