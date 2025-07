Thomas Gottschalk: Rührende Worte über Frank Laufenberg (†80)

Große Trauer bei Thomas Gottschalk. Sein ehemaliger Bandkollege Frank Laufenberg ist mit 80 Jahren verstorben. Gottschalk erinnert sich an ihren gemeinsamen musikalischen Erfolg und zollt dem Radio- und Fernsehmoderator Tribut.

Zusammen mit Laufenberg und Manfred Sexauer gründete Gottschalk die Rap-Gruppe G.L.S.-United. Sie coverten den Song „Rapper’s Delight“ der Sugarhill Gang auf Deutsch. Im April 1980 landeten sie damit in den deutschen Top 50. In einem emotionalen Instagram-Post erinnert sich Gottschalk an Laufenberg.

Thomas Gottschalk: Rührende Worte über Frank Laufenberg

„Frank Laufenberg ist gestorben – der Musikmann unter uns, mit der tiefsten Stimme und der größten Plattensammlung. Jetzt bin ich also der Letzte aus dem Trio, der noch lebt.“, so der ZDF-Star. Gottschalk ist nun der letzte Überlebende des Trios, nachdem auch Sexauer 2014 verstarb.

Dabei teilte Gottschalk ein Bild des Single-Covers „Rapper’s Deutsch“ und witzelt: „Mit Rap hatten wir nichts am Hut. Trotzdem schafften wir es mit dem ‚größten Irrtum der Musikgeschichte‘ in die Charts!“ Kritiker mochten den Song damals nicht, aber er wurde dennoch ein Hit.

Frank Laufenberg begann seine Radiokarriere in den 1970er Jahren. Er war einer der ersten Moderatoren bei SWF3 und Mitbegründer der Sendung „Pop Shop“. Laufenberg war nicht nur Moderator, sondern auch Autor. Er schrieb mehrere Bücher über Rock und Pop, darunter das „Hit-Lexikon des Rock und Pop“. Im Fernsehen war er in Shows wie „Supergrips“ und „Ohne Filter“ zu sehen.

Laufenberg verstarb nach kurzer schwerer Krankheit im engen Familienkreis. Der Saarländische Rundfunk und sein Sohn Thore bestätigten die traurige Nachricht. Gottschalks Worte zeigen, wie sehr er seinen Freund und Kollegen schätzte.

