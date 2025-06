Thomas Gottschalk wendet sich an seine Fans – „Solltet ihr auch tun“

Showmaster Thomas Gottschalk (75) überraschte Mitte März viele seiner treuen Fans und TV-Zuschauer. Nach über 30 Jahren vor der Kamera zog er einen endgültigen Schlussstrich und sagte Adé! „Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt“, erklärte er in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Jetzt wolle er die große Bühne am Samstagabend anderen überlassen.

Doch die spannende Frage bleibt: Wie verbringt Thomas Gottschalk nun seine Zeit? Auf Instagram outet sich der Kult-Moderator nun als passionierter Wanderer und sendet einen deutlichen Appell an seine Fans.

Thomas Gottschalk marschiert durch die Natur

Im Bayerischen Wald unter den strahlenden Sonnenstrahlen wandert Thomas Gottschalk ausgelassen in einem lässigen Outfit.

„Man vergisst ja, wie schön Deutschland ist. Zwanzig Jahre habe ich nicht hier gelebt. Aber ich muss sagen, dass man sich sofort wieder zu Hause fühlt“, schwärmt der 75-Jährige in seinem Instagram-Reel. Außerdem schreckt er nicht davor zurück, seinen Anhängern unterwegs eine Art kleine Schulung in Sachen Wald und Natur zu geben.

Er hat große Ziele vor Augen

Doch Thomas Gottschalk ist nicht nur zum Entspannen dort. Vielmehr denkt er schon an die nächsten Jahre und seinen zukünftigen Gesundheitszustand. So schreibt er: „Die Ärzte sind sich einig: Regelmäßige Wanderungen verlängern das Leben. Weil ich mindestens 100 Jahre alt werden will, durchwandere ich jetzt mit Karina täglich die bayerischen Wälder.“

Es ist ein ganz schön taffes Pensum, welches sich der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator und seine Ehefrau Karina zumuten. So ehrgeizig und ausgeglichen, wie sich Thomas Gottschalk präsentiert, wird er vermutlich noch im Alter von 100 Jahren durch den Wald marschieren.

Aktueller Instagram-Beitrag von Thomas Gottschalk: Er und seine Ehefrau Karina haben eine Leidenschaft für das Wandern entwickelt.

Seine Fans sollen es ihm gleichtun

Seine Anhänger möchte er mit dem Wanderfieber anstecken. „Solltet ihr auch tun“, empfiehlt er und verweist auf ein mögliches Aufeinandertreffen in der Natur. Schnell wird deutlich: Seine Wanderlust kommt richtig gut bei seinen treuen Anhängern an.

„Wunderbar, lieber Thomas. Du machst alles genau richtig“, schreibt ein Fan. Während ein weiterer seine Leidenschaft nachempfinden kann: „Vor Kurzem noch gemacht! Entschleunigung pur. Genießt es in vollen Zügen und danke fürs Mitnehmen.“ Ein anderer Anhänger gerät ins Schwärmen. „Mit dir würde ich auch gerne mal im Wald wandern wollen“, erklärt er.