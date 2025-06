Formel 1 – Großer Preis von Österreich im Live-Ticker: Katastrophe für Red Bull – Verstappen und Antonelli raus

Knallt es an diesem Wochenende wieder? In den vergangenen Rennen bekamen die Fans der Formel 1 jede Menge Spektakel geboten. Der Norris-Unfall in Kanada, der Verstappen-Rammstoß in Spanien –was passiert beim Großen Preis von Österreich?

Natürlich gilt es auch in Spielberg wieder, die McLaren zu schlagen. Doch Mercedes und Red Bull konnten in Kanada einen Achtungserfolg erzielen. Bröckelt die Dominanz der Papaya? Oder nehmen sie auf dem Weg zur Sommerpause der Formel 1 nur nochmal Anlauf?

Formel 1 – Großer Preis von Österreich im Live-Ticker

Für Red Bull ist der Auftritt beim Großen Preis von Österreich natürlich ein ganz besonderer. Es ist das Heimspiel des Rennstalls. Kann man endlich wieder in die Siegesspur zurückkehren – oder setzt es eine neue Enttäuschung? Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Formel 1 – Großer Preis von Österreich: Zeitplan

Freitag, 27. Juni

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 28. Juni

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 29. Juni

15.00 Uhr: Großer Preis von Österreich

Startaufstellung Großer Preis von Österreich:

Norris Leclerc Piastri Hamilton Russell Lawson Verstappen Bortoleto Antonelli Gasly Alonso Albon Hadjar Colapinto Bearman Stroll Ocon Tsunoda Sainz Hülkenberg

31/70: Tsunoda fährt zu aggressiv. Rammt und dreht Colapinto. Ein Tag zum Vergessen für Red Bull. Ausgerechnet beim Heim-GP. Die Stewards schauen sich die Situation an.

25/70: Beide McLaren sind auf neuen Reifen unterwegs. Das Resultat: Lando Norris macht kräftig Boden auf seinen Teamkollegen gut. Liegt jetzt rund fünf Sekunden vor Piastri. Beide Ferrari führen das Feld an, müssen sich aber bald neue Reifen holen.

22/70: Hülkenberg profitiert vom frühen Boxenstopp. Der Deutsche im Sauber macht zwei Plätze gut.

20/70: Beinahe wäre es passiert. Piastri will Norris überholen und verbremst sich heftig. Allerdings keine Berührung. Norris kommt zum Boxenstopp.

18/70: Die ersten Autos kommen in die Box. Auch George Russell holt sich neue Reifen. Der Mercedes konnte bislang nicht mit den beiden Ferraris vor ihm mithalten.

16/70: Auch Alex Albon wird das Rennen nicht beenden können. Sein Williams muss ebenfalls in der Boxengasse abgestellt werden.

11/70:Den McLaren-Verantwortlichen dürfte bereits jetzt der Schweiß auf der Stirn stehen. Es zeichnet sich ein intensiver und spannender Kampf um die Führung ab. Und trotzdem bauen beide den Vorsprung auf Leclerc aus. Hülkenberg fährt aktuell auf P15.

06/70: Das Safety Car kommt wieder rein. Eines ist direkt klar: Die beiden McLaren sind die schnellsten auf der Strecke. Norris und Piastri kämpfen in einem Zweikampf um P1. Dahinter beide Ferrari.

01/70: Katastrophe für Red Bull kurz nach dem Start! Antonelli fährt in Max Verstappen rein und dreht den Red Bull. Für beide Fahrer ist das Rennen beendet. Safety Car.

01/70: Fantastischer Start für beide McLaren. Oscar Piastri fährt direkt auf P2. Sein Teamkollege verteidigt den ersten Platz.

15.03 Uhr: Carlos Sainz mit technischen Problemen vor dem Start. Der Williams kommt aufgrund einer defekten Bremse nicht von der Stelle und fängt Feuer. Das Rennen verzögert sich somit um rund 15 Minuten – wohl ohne den Williams-Piloten.

13.47 Uhr: Ferraris Teamchef Frederic Vasseur wird beim Rennen in Österreich fehlen. Der 57-Jährige musste aus familiären Gründen aus Spielberg abreisen. Seinen Posten an der Strecke übernimmt Vasseurs Vertreter Jerome d’Ambrosio. Ob die Rennleistung der beiden Ferraris darunter leiden wird?

13.14 Uhr: Ein Abschlepp-Lastwagen riss am Sonntagmorgen nach dem Formel-2-Rennen eine Brücken-Werbebande aus Metall zu Boden. Die Konstruktion krachte auf die Strecke. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, damit das Rennen pünktlich um 15 Uhr starten kann. Verletzt wurde laut Angaben der Feuerwehr niemand.

11.56 Uhr: Der Vertrag zwischen der Formel 1 und dem Red-Bull-Ring sichert Rennen in Österreich bis einschließlich 2041. Auch bei vielen deutschen Fans, die regelmäßig zur Rennstrecke nach Spielberg pilgern, dürfte der Jubel groß sein.

11.38 Uhr: Bis zum Rennen sind es noch einige Stunden. Und auch wenn Red Bull mit den Startplatzierungen beim Heim-GP kaum zufrieden sein dürfte, gibt es Grund für großen Jubel. Der Red-Bull-Ring in Spielberg wird langfristig im Formel-1-Streckenkalender enthalten bleiben. Das gab die Rennserie soeben offiziell bekannt.

17.27 Uhr: Damit endet der Samstag in Spielberg, morgen geht es dann beim Rennen um die Punkte! Vor allem Verstappen wird einiges an Boden gut machen wollen. Einen schönen Abend und bis morgen!

17.25 Uhr: Platz sieben und Platz 18 beim Heim-Grand-Prix – das hat Red Bull sich sicher anders vorgestellt. Das Schwesterteam hingegen liefert eine starke Qualifikation, schlägt Red Bull jeweils mit beiden Autos.

17.20 Uhr: Was eine Qualifikation! Norris auf der Eins, Leclerc auf der zwei, Lawson grandios auf der sechs, Verstappen startet nur von sieben und Bortoleto wird Achter – dieses Qualifying hatte einiges zu bieten.

Q3: Norris sichert sich die Pole! Der Brite schlägt nach der Enttäuschung aus Kanada zurück und holt sich Startplatz eins vor Leclerc uns Piastri! Hamiltion fährt auf die vier und Verstappen wird nur Siebter. Besonders spannend: Lawson wird im Racing Bulls vor Verstappen auf der Sechs starten!

Q3: Der finale Teil der Quali läuft, wer springt auf die Pole? Derzeit führt Norris vor Leclerc und Piastri.

Q2: Dicke Überraschung! Lawson und Bortoleto fahren in die Top-Ten! Bearman, Colapinto, Hadjar, Albon, Alonso fliegen raus. Sauber-Youngster Bortoleto fährt in Q2 auf Platz fünf – eine starke Leistung.

Q2: Das kleine Feuer ist gelöscht, es geht weiter! Derzeit fahren die McLaren weiterhin in ihrer eigenen Liga.

Q2: Mitten im zweiten Teil der Quali muss die Session gestoppt werden, es brennt an der Strecke! Auf Start und Ziel hat der Rasen neben der Strecke ein wenig Flammen gefangen. Die Quali ist wegen der roten Flagge derzeit gestoppt.

Q2: Rein in den zweiten Teil der Quali!

Q1/Ende: Das hatte sich Red Bull anders vorgestellt, Tsunoda fliegt schon im ersten Teil der Quali raus! Der Japaner wird nur 18. und enttäuscht einmal mehr. Ebenso dürfte Hülkenberg alles andere als zufrieden sein – er wird Letzter. Dazu sind auch Sainz, Ocon und Stroll in Q1 ausgeschieden.

Neben McLaren zeigen sich vor allem die Racing Bulls stark: Lawson mit der drittschnellsten Zeit, Hadjar mit der fünftschnellsten. Können sie dies in Q2 bestätigen?

Q1: McLaren zeigt auch in Q1, dass sie derzeit alles im Griff haben. Hülkenberg hingegen muss kämpfen, um in den zweiten Teil der Qualifikation zu kommen. Noch sind knapp fünf Minuten zu absolvieren.

15.58 Uhr: In Kürze geht es mit dem ersten Teil der Qualifikation los, rein in die Quali!

15.25 Uhr: In etwas mehr als einer halben Stunde geht es los mit dem Qualifying am Red-Bull-Ring – wer schnappt sich die Pole-Position? Kann Verstappen die McLaren bei dem Heimrennen doch ärgern? Oder folgt die nächste „Papaya“-Show?

13.55 Uhr: Auch in dritten und letzten Training dominiert McLaren. Wieder fährt Norris die beste Zeit, wieder wird Piastri Zweiter. Es folgen Verstappen, Leclerc und Hamilton. Vieles deutet also auf eine McLaren-Pole hin.

Samstag, 28. Juni, 12.05 Uhr: Herzlich Willkommen zu Tag zwei des Formel-1-Wochenendes in Spielberg! In Kürze steht das dritte freie Training an, ehe um 16 Uhr die Qualifikation steigt.

18.17 Uhr: Volle „Papaya“-Power im zweiten freien Training! Gefolgt von Teamkollege Oscar Piastri auf der Zwei sicherte sich Lando Norris die Bestzeit. Der Brite zeigt sich in guter Form. Weltmeister Verstappen wird Dritter, Leclerc fährt die viertschnellste Zeit, Russell die fünftschnellste. Damit endet der erste Tag in Spielberg, morgen geht es dann ins dritte freie Training und in die Qualifikation.

16.57 Uhr: In Kürze startet auch das zweite Training, dann auch wieder mit Lando Norris und Charles Leclerc.

16.30 Uhr: Besonders interessant: Alles Top-Teams kommen mit Upgrades am Auto daher. Könnte das Kräfteverhältnis noch weiter verschieben? Wir werden sehen.

McLaren-Rookie sorgt für Hammer

14.33 Uhr: Das sieht man auch nicht alle Tage! Rookie Alex Dunne haut gleich mal die viertschnellste Zeit der Session raus. Das darf man als Achtungserfolg verbuchen. Vor ihm liegt nur das Spitzentrio aus George Russell, Max Verstappen und Oscar Piastri.

13.30 Uhr: In diesen Minuten beginnt das erste freie Training. Einige neue Gesichter sind dabei. So testet Ferrari etwa Dino Beganovic statt Charles Leclerc und Alex Dunne bei McLaren statt Lando Norris.

12.18 Uhr: Herber Verlust für Max Verstappen! Der niederländische Journalist Erik van Haren berichtet, dass Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase aus privaten Gründen an diesem Wochenende nicht dabei ist. Lambiase ist seit Jahren der Mann im Ohr von Verstappen und vermutlich einer der wenigen, der die Emotionen des Weltmeisters kontrollieren kann. Stattdessen springt an diesem Wochenende Simon Rennie ein – ob das Auswirkungen auf die Leistung von Red Bull hat? Immerhin: In Silverstone soll Lambiase wieder dabei sein.

Bahnt sich ein Rechtehammer an?

11.01 Uhr: Für einen richtigen TV-Knall sorgt am heutigen Vormittag RTL – und der könnte auch für alle Formel-1-Fans interessant sein. Der TV-Sender kauft Sky Deutschland für rund 150 Millionen Euro. Damit wandern auch die F1-Rechte wieder an RTL. Wie wahrscheinlich damit weitere Rennen im Free-TV sind, kannst du hier lesen.

10.23 Uhr: Das war nämlich in Kanada der Fall, als George Russell triumphierte. Die Papayas waren dagegen mit sich selbst beschäftigt, weil Lando Norris dem eigenen Teamkollegen und WM-Führenden hinten hineinfuhr und sich damit selbst das Rennen und Punkte kostete.

Freitag, 27. Juni, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Österreich der Formel 1! Alle Fans sind gespannt wie ein Flitzbogen: Kann McLaren in Spielberg zurückschlagen oder gewinnt vielleicht wieder Mercedes?