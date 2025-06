Formel 1: Drama beim Österreich-GP – Verstappen außer sich!

Der Große Preis von Österreich hatte für Max Verstappen schon miserabel begonnen. Im Qualifying reichte es für den viermaligen Weltmeister nur für Platz sieben, die Podestplätze schienen in weiter Ferne.

Doch Red Bull schöpfte am Sonntag (29. Juni) neue Hoffnung, die hohen Asphalttemperaturen auf der Formel-1-Strecke in Spielberg sollten Verstappen doch eigentlich entgegenkommen. Doch das Drama nahm beim Österreich-GP schnell seinen Lauf. Verstappen ist völlig außer sich!

Formel 1: Antonelli crasht Verstappen

Die Kurve drei ist einer der großen Überholmöglichkeiten auf der Strecke in Spielberg. Das wusste offenbar auch Mercedes-Pilot Kimi Antonelli. Der Youngster nahm sich gleich in Runde eins ein Herz und setzte auf Platz neun liegend zum Überholmanöver an. Keine gute Idee, denn Antonelli verbremste sich komplett. Der Leidtragende: Max Verstappen, der von dem Italiener um die eigene Achse gedreht wurde. Rennaus!

Die Reaktion des Niederländers erfolgte am Funk in Verstappen-Manier: „Fucking Idiots“, fluchte der Red-Bull-Pilot nach seinem Ausfall. Kimi Antonelli hingegen entschuldigte sich umgehend bei seinem Team und auch bei Verstappen selbst. Der 27-Jährige nahm ihm den Vorfall im Gespräch offenbar nicht allzu übel, beide Piloten gaben sich noch auf der Strecke die Hand.

Verstappen verliert an Boden

Für Verstappen ist der Ausfall in Spielberg in doppelter Hinsicht bitter. Zum einen verliert Red Bull bei seinem Heim-Grand-Prix schon nach drei Kurven sein absolutes Aushängeschild, zum anderen muss der Fahrer selbst in der WM-Wertung mächtig schleifen lassen.

Denn während sich Verstappen auf den Weg zurück in die Box machen muss, duellieren sich Lando Norris und Oscar Piastri an der Spitze um den Rennsieg. Mit diesem Ergebnis würden sich die beiden McLaren-Piloten in der Fahrer-Wertung mächtig absetzen können.