Formel 1: Beim Österreich-GP wird es deutlich – McLaren lässt keine Zweifel aufkommen

Der Große Preis von Österreich wird den Fans der Formel 1 wohl insbesondere aufgrund des Crashs von Max Verstappen und Kimi Antonelli in Erinnerung bleiben. Das Erstrundenaus der beiden Top-Fahrer sorgte für jede Menge Frust bei Red Bull.

Während Verstappen das ganze Rennen aus der Boxengasse verfolgen musste, dominierte McLaren auf der Strecke nach Belieben. Im elften Rennen der aktuellen Formel-1-Saison lässt der britische Traditionsrennstall keine Zweifel aufkommen.

Formel 1: Mega-Vorsprung für McLaren

20 Sekunden Abstand für Lando Norris. Nicht aber auf die hinteren Punkteplätze, sondern auf den Drittplatzierten Charles Leclerc. Und es wird noch deutlicher. Der Vorsprung auf Mercedes-Pilot George Russell, der als Fünfter über die Ziellinie fuhr, betrug am Ende über eine Minute. Fernando Alonso auf Rang sieben wurde sogar überrundet. Zahlen, die eine deutliche Sprache sprechen: McLaren ist in der Formel 1 derzeit das Maß aller Dinge.

Auch interessant: Wegen Max Verstappen – Marko schießt gegen Russell und Mercedes!

Die Entwicklung ist dabei eindeutig: Je wärmer die Temperaturen auf der Strecke werden, desto deutlicher kann sich McLaren an der Spitze absetzen. Das wurde vor allem in Spielberg deutlich, wo die Fahrer bei über 30 Grad mächtig kämpfen mussten.

Geht die McLaren-Dominanz weiter?

Die große Frage, die nun über dem Kosmos Formel 1 schwebt: Wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Die nächsten Rennwochenenden finden unter anderem in Belgien, Ungarn, der Niederlande und Italien statt. Strecken, auf denen es im Hochsommer traditionell immer sehr heiß ist.

Steht der Formel 1 also eine einseitige Zukunft an der Spitze des Grids bevor? Sicher ist das nicht, schließlich konnte sich in dieser Saison immer mal wieder der ein oder andere Überraschungs-Sieger hervortun. Die Vorzeichen sind nach dem Österreich-GP jedoch nicht gerade gut.