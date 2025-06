Sky-Hammer sorgt für Aufsehen – bekommen ihn auch Formel-1-Fans zu spüren?

Es ist ein mittelschweres Beben in der deutschen TV-Landschaft! Am Freitagmorgen ließ RTL die Katze aus dem Sack und verkündete, Sky für zunächst rund 150 Millionen Euro zu übernehmen. Damit liegen zahlreiche Sportrechte in der Hand des Privatsenders – so auch die Formel 1.

In Bezug auf die Rennserie hatten Sky und RTL in der Vergangenheit ohnehin schon eng zusammengearbeitet. Nach dem Übernahme-Hammer stellen sich die Formel-1-Fans jetzt die Frage: Landen bald noch mehr Rennen im Free-TV?

Sky: Weitere Formel-1-Rennen im Free-TV?

Jahrelang war RTL in Bezug auf die Formel 1 der Platzhirsch der deutschen TV-Landschaft. Doch 2021 riss sich der bisherige Pay-TV-Konkurrent die Rechte exklusiv unter den Nagel. RTL durfte seither nur dank Sublizenzen noch einige wenige Rennen im Free-TV zeigen.

Jetzt also kehren die F1-Rechte zurück unter das Dach des Kölner Senders (hier mehr zum TV-Beben lesen). Und das wirft natürlich Fragen auf, ob das den Übertragungsplan von Sky und RTL direkt beeinflusst. Derzeit darf RTL sieben der 24 Rennen parallel zur Übertragung im Pay-TV zeigen.

Weil die Quoten im Free-TV aber von Natur aus deutlich besser sind, könnte man eventuell zu dem Schluss kommen, weitere Rennen zu RTL zu verfrachten. Die Macht dazu hätte man. Zum Vergleich: Während den Großen Preis von Kanada bei Sky rund 510.000 Zuschauer (via Motorsport.com) verfolgten, waren es bei RTL 1,59 Millionen.

Gesamter Tausch quasi ausgeschlossen

Mit weiteren Rennen im Free-TV könnte RTL auch in der Werbetrommel für ein Sky-Abo und die Formel 1 rühren, sollten manche Fans noch unentschlossen sein. Und selbst bei zehn Rennen im Free-TV bliebe noch genug exklusive Sky-Rennen übrig.

Ausgeschlossen scheint dagegen, dass die Formel komplett zu RTL ins Free-TV wandert. Immerhin sind die exklusiven F1-Rechte neben der Bundesliga einer der Eckpfeiler des beliebten Sky-Sport-Abos. Sollte dieser wegfallen, dürften einige Kunden über einen Abschied nachdenken. Und dann würde sich RTL nach der Übernahme des Pay-TV-Riesen selbst ins Fleisch schneiden.