FIA greift zu drastischer Maßnahme! Geheime Formel-1-Dokumente veröffentlicht

Mit dieser Aktion des Motorsport-Weltverbands haben wohl die wenigsten gerechnet. Um für mehr Transparenz zu sorgen, veröffentlicht die FIA bisher geheime Formel-1-Dokumente. In diesen sind die Richtlinien für Fahrmanöver und Strafen festgehalten.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem verfolgt damit einen klaren Plan. Er will besonders die Stewards in der Formel 1 aus der Schusslinie nehmen. Diese haben in dieser Saison nämlich besonders viel zu tun.

Formel 1: Stewards unter Beschuss

Im besten Fall soll in der Königsklasse bei einem Regelverstoß schnell über mögliche Strafen entschieden werden. Doch viel zu oft ist das nicht möglich. Und so kam es in dieser Saison bereits ausgesprochen oft vor, dass Strafen erst Stunden nach Rennende verkündet und Ergebnisse geändert wurden.

Das und manches Strafmaß sind der Grund, weshalb die Stewards zuletzt immer häufiger in die Kritik gerieten – egal, ob von Fans oder Experten. Dagegen will die FIA vor dem Formel-1-Rennen in Österreich vorgehen und gewährt daher ungewohnte Einblicke.

Das steht drin

In den beiden veröffentlichten Dokumenten der FIA sind Richtlinien niedergeschrieben, auf denen die Stewards über Vergehen und Strafen entscheiden. Beim ersten Dokument handelt es sich um die Richtlinien für Fahrmanöver. Hier ist alles zu Überholvorgängen auf Innen- und Außenseite, Tracklimits oder das Verhalten hinterm Safety-Car aufgezählt.

Das zweite Dokument dagegen dient den Stewards als Orientierung, welches Strafmaß für welche Art von Verstoß denkbar ist. Wichtig dabei ist aber: Letztlich bleiben es Richtlinien und keine festen Regeln. Die Stewards dürfen also je nach Vorfall unterschiedlich entscheiden.

Formel 1: Klartext von Ben Sulayem

FIA-Präsident Ben Sulayem hält die Veröffentlichung dennoch für einen richtigen und wichtigen Schritt. Die Kommissare übernähmen eine äußerst komplexe Aufgabe. Dies gelte nicht nur für die Formel 1, sondern für alle FIA-Rennserien.

„Dieses Engagement wird leider allzu oft mit überzogener und völlig unangebrachter Kritik bedacht“, so Ben Sulayem. „Um zu zeigen, mit welcher Sorgfalt sie ihre Arbeit ausführen, veröffentlichen wir die Richtlinien zu Strafen und Fahrstandards, die ihnen bei ihren Entscheidungen als Grundlage dienen.“