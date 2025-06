Formel 1: McLaren macht es vor Monaco-GP offiziell! Jetzt darf es jeder sehen

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf der Traditionsstrecke in Monaco. Neben den Royals werden auch viele Stars am Wochenende anwesend sein, um sich das Motorsport-Spektakel bloß nicht entgehen zu lassen. Für das Rennen hat McLaren jetzt eine spannende Ankündigung gemacht.

In den vergangenen Jahren hat das Formel-1-Team immer wieder spannende Designs zu einigen Rennwochenenden präsentiert. So wird es jetzt auch für den Monaco-GP der Fall sein. Die Autos von Oscar Piastri und Lando Norris bekommen einen Anstrich.

Formel 1: McLaren-Verkündung vor Monaco-GP

Dass es immer wieder Sonderlackierungen geben wird, ist in der Formel 1 mittlerweile gang und gäbe. Ferrari hat es für das Monaco-Rennen schon gemacht und gezeigt, in welchen Outfits Charles Leclerc und Lewis Hamilton an den Start gehen werden. Jetzt zieht McLaren nach.

Dieses Mal gibt es für den Boliden einen neuen Anstrich. Der Rennstall hat sich von den 1960er-Jahren inspirieren lassen. Dabei geht es um das erste Siegerauto des Rennstalls, den McLaren M7A. Das Hauptmerkmal ist der weiße Kreis auf den Pontons mit den Startnummern der beiden Piloten.

Das Monaco-Spezial-Design wird vom Team offiziell als „Riviera-Lackierung“ vorgestellt. Darüber hinaus wurden die Farblinien zum Heck adaptiert und weitere Details angepasst. Nicht nur die Autos bekommen einen Anstrich.

Speziallackierung für Piastri und Norris

Für Lando Norris und Oscar Piastri wurden auch neue Rennanzüge entworfen. Ihre Anzüge sind beim Rennwochenende in Monaco – ebenfalls angelehnt an die Formel-1-Saison 1968 – in Weiß-Schwarz gehalten.

Viele Blicke werden daher an diesem Wochenende auf die beiden Star-Piloten gerichtet sein, die wieder versuchen werden, den sechsten Sieg im achten Rennen einzufahren. Max Verstappen im Red Bull wird etwas dagegen haben. Nach dem Sieg in Imola schöpft der vierfache Weltmeister wieder Hoffnung im Titelkampf. Ob er auch in Monaco triumphieren kann?