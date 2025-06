Formel 1: Sebastian Vettel plaudert aus dem Nähkästchen – ist es bald so weit?

Nichts wünschen sich die deutschen Formel-1-Fans mehr, als Sebastian Vettel wieder an oder auf der Strecke zu sehen. Seit seinem Karriereende 2022 hat er trotz aller Comeback-Gerüchte kein Rennen mehr bestritten. Doch auch eine Karriere als F1-Funktionär ist möglich.

Offen wie nie hat Vettel jetzt verraten, dass er mit seinem ehemaligen Team Red Bull sogar in Kontakt stehe. Dabei könnte es um eine mögliche Nachfolge für Chefberater Helmut Marko gehen. Kehrt der Ex-Weltmeister also in leitender Position in die Formel 1 zurück?

Formel 1: Vettel bestätigt Austausch

Den Stein ins Rollen hatte Helmut Marko selbst gebracht. Bereits im April sprach der 82-Jährige über seinen altersbedingten Abschied aus der Königsklasse, der angeblich Ende 2026 anstehen soll. „Es wäre toll, wenn einer wie Sebastian Vettel das übernehmen würde“, hatte der Österreicher damals geäußert (hier findest du alle seine Aussagen).

Und darüber reden er und Vettel wohl auch im Privaten. Das jedenfalls lässt der Heppenheimer nun im Gespräch mit dem „ORF“ durchscheinen. „Es gab ja jetzt ein paar Schlagzeilen. Ich verstehe mich mit Helmut nach wie vor super und wir sind auch im Austausch, was das Thema angeht“, bestätigt der viermalige Formel-1-Champ.

Noch nichts Konkretes

Allerdings seien die Gespräche noch weit entfernt von konkreten Einigungen oder Plänen. Diese seien „noch nicht so intensiv und in der Tiefe“, plaudert Vettel aus, „aber es ist vielleicht etwas, das eine Rolle spielen kann. In welcher Form, wird sich dann noch zeigen.“

Jedenfalls von einer direkten Nachfolge Markos hält der Deutsche derzeit nichts. Marko sei nicht „ersetzbar“. Der Grazer habe einen sehr großen Anteil an der Entwicklung Red Bulls seit dem F1-Einstieg 2005. „Und es wäre vielleicht auch gar nicht das Ziel, dass ihn jemand ersetzt“, so Vettel.

Doch sollte Vettel Bereitschaft signalisieren, um für Red Bull, in welcher Funktion auch immer, in die Formel 1 zurückzukehren, sind die Dienstwege ja besonders kurz – und es könnte schnell gehen.