Thomas Gottschalk nimmt kein Blatt vor den Mund – „Keinen Unterschied zwischen Arm und Reich“

Thomas Gottschalk gilt als eine der erfolgreichsten Fernsehpersönlichkeiten des Landes. Mit seiner Show „Wetten, dass…“ begeisterte er ein Millionenpublikum, sein Humor verzauberte Jung und Alt. Mittlerweile ist der Entertainer in TV-Rente gegangen und genießt das Leben mit seiner Partnerin Karina.

Am Sonntag (18. Mai) feierte der Showmaster seine 75. Geburtstag. Gemeinsam mit 100 Freunden ließ er es sich auf Sylt gut gehen und feierte das Leben. Auf seinem Instagram-Profil teilt der Fernsehstar jetzt ein Video, das seine Fans aufhorchen lässt.

Thomas Gottschalk offen und ehrlich

140.000 Menschen folgen dem Instagram-Account von Thomas Gottschalk. Trotz seines hohen Alters macht der Fernsehstar auch als Influencer eine gute Figur. In seinem neuesten Video-Beitrag sitzt er auf seinem Sofa und spricht direkt in die Kamera. Der Showmaster ist sichtlich gerührt und bekräftigt: „Dass so viele Leute an meinem 75. Geburtstag an mich denken, hätte ich ja nie gedacht!“

Weiter stellt der ZDF-Star klar: „Die Promis sind genauso wie ihr Normalos. Und mein Leben hat ja immer zwischen Promis und Normalos stattgefunden. Mir war immer wichtig, keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Männlein und Weiblein zu machen. Zwischen prominenten Menschen und weniger prominenten Menschen. Das bin ich, das werde ich auch bleiben. Das verspreche ich euch für meine restlichen Jahre.“

Mit einem zwinkernden Auge beendet Thomas Gottschalk das Video und bekräftigt: „75 sind ja eine wackere Zahl. Ihr habt sie nicht vergessen, ich hätte sie gerne vergessen. Aber geht ja in meinem Fall nicht.“ Dem Entertainer scheint es ausgesprochen wichtig zu sein, seinen Fans persönlich für die Glückwunsche zum Geburtstag zu danken.

Über seine Zukunft sprach der Showmaster zuletzt im „Bild“-Interview und gestand: „Mit 75 hat man die ‚große Show‘ hinter sich. Aber für die ‚kleine‘ reicht’s bei mir noch. Ich werde nicht ganz von der Bühne verschwinden, aber wenn ich auftrete, dann als ‚Rentner, der sich was dazuverdient‘. Und das wird sicher nicht am Samstagabend im Fernsehen passieren.“ Jetzt möchte der Fernsehstar erst einmal entspannte Stunden mit seiner großen Liebe Karina genießen.

Thomas Gottschalks Fans werden garantiert auch in den kommenden Jahren hinter ihm stehen. Ganz egal ob auf der großen „Wetten, dass…“-Bühne oder im kleineren Rahmen auf seinem Instagram-Profil.