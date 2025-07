Hund aus NRW-Tierheim geklaut – was nach Monaten passiert, rührt zu Tränen

Im April passierte das Undenkbare: Jemand brach in ein Tierheim in NRW ein und stahl einen der Schützlinge aus dem Tierheim Witten. Die Mitarbeiter hatten schon die Hoffnung aufgegeben, aber nach mehreren Monaten hat man den Hund endlich wiedergefunden.

Am Karfreitag (18. April) stellten Mitarbeiter des NRW-Tierheims fest, dass Unbekannte in das Tierheim eingebrochen waren. Sie suchten wohl einen ganz bestimmten Hund. Zunächst brachen sie jedoch den falschen Zwinger auf und zerrten einen älteren Hund aus diesem. Dabei verletzte sich der Hunde-Opa am Rücken und an den Beinen.

Tierheim in NRW: Ordnungsamt konnte Thyson ausfindig machen

Als sie ihren Fehler bemerkten, ließen sie den angeschlagenen Hund zurück und fanden ihr eigentliches Ziel. Am nächsten Tag fehlte von Vierbeiner „Thyson“ jegliche Spur (wir berichten >>>). Auf Facebook schreibt das Tierheim in NRW, wie erschüttert sie über den Einbruch waren. Seitdem war Thyson verschwunden – bis jetzt!

Auf Facebook berichtet das Tierheim in NRW, dass etwas geschah, „mit dem wir ehrlicherweise kaum noch gerechnet hätten“. Das Tierheim Witten erhielt einen Anruf vom Ordnungsamt: Dieses hat Thyson ausfindig gemacht. Der Hund befand sich bei seinem ehemaligen Besitzer.

Nach dem Anruf machten sich die Mitarbeiter des NRW-Tierheims sofort auf den Weg, um Thyson sicherzustellen. Der Vierbeiner befindet sich nun wieder „auf einer Pflegestelle“. Auf Facebook berichtet das Tierheim: „Wir sind überglücklich und erleichtert!“ In dem geteilten Video ist zu sehen, wie Thyson überglücklich die Mitarbeiter des Tierheims begrüßt.

Besitzer hat nicht die Auflagen erfüllt

In den Kommentaren auf Facebook äußern viele Tierliebhaber jedoch Zweifel, ob es richtig war, den Hund von seinem ehemaligen Besitzer zu trennen. Ein Nutzer schreibt so unter anderem: „Der Besitzer muss ihn aber sehr lieben, dass er so ein Risiko eingegangen ist.“ Auch eine andere Userin merkt an: „Der Hund sieht aber freundlich, gesund und munter aus. So schlimm scheint er es nicht gehabt zu haben.“ Viele bitten um Aufklärung, warum Thyson überhaupt im NRW-Tierheim gelandet ist.

Wie der „WDR“ berichtet, lag dies daran, dass der ehemalige Besitzer von Thyson nicht die benötigten Auflagen erfüllt hat. Für die Rasse benötigt man in Deutschland nämlich einen Halternachweis und muss beweisen, dass der Hund von einem Züchter oder Tierschutzverein kommt. Da der ehemalige Besitzer sich um diese Auflagen jedoch nicht gekümmert hat, wurde Thyson von dem NRW-Tierheim sichergestellt. Gegen den früheren Besitzer wird jetzt offiziell ermittelt, wie der „WDR“ berichtet.