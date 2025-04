Hund aus NRW-Tierheim gestohlen! Mitarbeiter fassungslos – „Zutiefst besorgt“

Riesiger Schock im Tierheim Witten (NRW)!

Als die Mitarbeiter am Karfreitag (18. April) morgens nach dem Rechten sehen wollten, bemerkten sie sofort, dass hier etwas nicht stimmte. Schnell wurde klar: In der Nacht war im Tierheim eingebrochen worden – und von einem Hund fehlt nun jede Spur!

Hund aus NRW-Tierheim gestohlen!

„Die Ostertage starten bei uns mit einem riesigen Schock“, berichtet das Wittener Tierheim in einem Video-Hilferuf, der umgehend in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. „Bei uns im Tierheim wurde in dieser Nacht eingebrochen“, berichten die Mitarbeiter – und zeigen Aufnahmen des zerstörten Außengitters des Tierheimgeländes und der mit einer Brechstange aufgebrochenen Haustür.

Somit hatten sich der oder die Verdächtigen Zutritt zu den Hundehäusern des NRW-Tierheims verschafft – offensichtlich mit dem Ziel, einen ganz bestimmten Hund mitzunehmen!

Doch offenbar öffneten die dreisten Verbrecher zunächst den falschen Zwinger. Hunde-Opa Mavis, der laut Tierheim „sowieso schon gesundheitlich angeschlagen ist“, wurde derart brutal aus seinem Zwinger gezogen, dass er sich am Rücken und an den Beinen verletzte. Den Tätern war das aber wohl egal. Als sie ihren Irrtum bemerkten, ließen sie Mavis zurück und brachen den Zwinger mit ihrem eigentlichen Zielobjekt auf – Vierbeiner „Thyson“, von dem nun jede Spur fehlt!

„Wir sind fassungslos und zutiefst besorgt um das Wohlergehen des Tieres“, schreibt das Wittener Tierheim – und bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Tier. Wer etwas Auffälliges oder Verdächtiges rund um den Bereich des Tierheims bemerkt hat, oder gar Thyson (der im Video abgebildet wird) gesehen zu haben glaubt, soll sich beim Tierheim oder der nächsten Polizeidienststelle melden.