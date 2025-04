FC Schalke 04: Keine Chance für S04! SEIN Verbleib ist „unmöglich“

Moussa Sylla ist im kommenden Sommer ein heißer Abgangskandidat beim FC Schalke 04. Der Stürmer hat seinen Marktwert seit Saisonbeginn vervielfacht und Königsblau mit 14 Saisontoren ein ums andere Mal vor einer Niederlage bewahrt.

Wenig überraschend bleiben die Leistungen des Maliers andernorts nicht unbemerkt. Ein Bericht sorgt jetzt für Sorgenfalten bei den Fans des FC Schalke 04. Ist ein Verbleib von Sylla bereits vom Tisch?

FC Schalke 04: Sylla-Abgang in trockenen Tüchern

Das dürfte vielen S04-Fans nicht gefallen: Wie „Sky“ berichtet, wird es der Revierklub im kommenden Sommer schwer haben, Sylla im Verein zu halten: „Das ist finanziell eigentlich unmöglich für Schalke 04. Sie müssen den Laden am Laufen halten, vor allem, weil sie jetzt in der TV-Geld-Tabelle deutlich schlechter abschneiden als geplant. Schalke braucht das Geld“, heißt es vom Pay-TV-Sender.

Hintergrund: Sylla dürfte Königsblau nach seiner starken Saison eine hohe Ablösesumme einbringen. Dem Vernehmen nach erhoffen sich die Vereinsbosse bis zu zehn Millionen Euro von einem Deal. Damit würde der S04 ein sattes Plusgeschäft einstreichen. Noch im vergangenen Sommer wechselte Sylla für zweieinhalb Millionen Euro aus Frankreich in den Ruhrpott.

Steht Syllas Nachfolger schon bereit?

Die gute Nachricht aus Schalker Sicht: Es könnte sich ein Wettbieten um den Stürmer anbahnen, denn: „Die Interessenten aus ganz Europa stehen Schlange“, so Sky weiter. Eine Tendenz, wo es Sylla am Ende hinziehen wird, sei noch nicht in Sicht: „Er wird sich aber genau aussuchen, wo er hingeht. Er hat in jungen Jahren schon mal bei der AS Monaco zwei Stufen auf einmal genommen und ist krachend gescheitert“.

Königsblau ist auf einen Sylla-Abgang indes vorbereitet. Youri Mulder deutete zuletzt an, dass Winter-Neuzugang Pape Meissa Ba diese Rolle ausfüllen könne. Mit vier Scorerpunkten in seinen ersten acht Einsätzen für S04 hat sich der Senegalese zumindest schonmal für diese Aufgabe empfohlen.