Ex-S04-Profi erlebt denkwürdiges Spektakel – es geriet völlig außer Kontrolle

Schon im Trikot des FC Schalke 04 erlebte er hitzige Spiele wie das Revierderby gegen den BVB. Doch an Spiele, wie er sie in der Türkei erlebt, kommen etwaige Spiele in Deutschland wohl kaum ran. Einmal mehr eskalierte eine Partie im türkischen Fußball komplett. Mittendrin: Die Ex-S04-Stars Kaan Ayhan und Ahmed Kutucu.

Vor allem für Kutucu dürfte das Pokal-Viertelfinale zwischen Galatasaray und Fenerbahce Istanbul besonders gewesen sein. Während Ayhan in seiner Karriere schon so manches hitzige Istanbulderby erlebt hat, sind es für Ex-S04-Talent Kutucu noch neue Erfahrungen. Das Pokalspiel lieferte einmal mehr denkwürdige Szenen.

Ex-S04-Profi Kutucu feiert irren Derbysieg

Erster Derbysieg im Trikot Galatasarays! Das erste Istanbulderby für Kutucu gegen Fenerbahce fand keinen Sieger (0:0), darauf folgte eine bittere Niederlage gegen Besiktas (1:2). Nun konnte er erstmals als Sieger vom Platz gehen. Dabei rückte das Sportliche nach dem Spiel jedoch in den Hintergrund.

Galatasaray setze sich dank eines Doppelpacks von Victor Osimhen mit 2:1 bei Fenerbahce durch. Kutucu selbst ist erst kurz vor Schluss eingewechselt worden. Doch kaum war er auf dem Feld, geriet das Spiel völlig außer Kontrolle! Die Partie musste kurz vor Ende unterbrochen werden, nachdem es zwischen den Auswechselspielern zu Tumulten gekommen war. In einer großen Traube an der Seitenlinie gingen sich Spieler und Verantwortliche von beiden Seiten gegenseitig an die Gurgel. Eine Viertelstunde lang gingen die Akteure aufeinander los, wollten sich nicht beruhigen lassen.

Die Folge: Reichlich gelbe und drei rote Karte! Die beiden Galatasaray-Akteure Baris Yilmaz und Kerem Demirbay so wie Fenerbahces Mert Hakan Yandas, die das komplette Spiel auf der Bank verbracht hatten, sahen allesamt den Roten Karton. Auch Co-Trainer Salvatore Foti von Fenerbahce sah Rot.

Der große Titel-Traum lebt weiter

Als sich alle Beteiligten langsam wieder beruhigt hatten, leistete sich Fenerbahce-Trainer Jose Mourinho den nächsten Aussetzer: Der Portugiese kniff seinem Gegenüber, Galatasaray-Coach Okan Buruk, ins Gesicht. Da folgte die nächste rote Karte! Insgesamt verteilte Schiedsrichter Cihan Aydin neun gelbe und sechs rote Karten – völlig irren Zahlen.

Letztlich setzten sich Ex-S04-Akteur Kutucu und seine Teamkollegen durch und dürfen sich über den Halbfinaleinzug freuen. Der große Traum vom nationalen Double aus Meisterschaft und Pokalsieg lebt also weiter! Kutucus bislang einziger Titel war die Zweitligameisterschaft mit Eyüpsor 2024. Schon bald könnte die türkische Meisterschaft und der türkische Pokal dazukommen.