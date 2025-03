Ex-Schalke-Profi erlebt Horror – es wurde immer bitterer

Er spielte mit Schalke in der Bundesliga, traf für Königsblau in der höchsten deutschen Spielklasse gar einmal und feierte 2022 mit S04 den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Mittlerweile kickt Florian Flick beim 1. FC Nürnberg. Dort erlebt er eine Saison, die von gemischten Gefühlen geprägt ist.

Mit einem Sieg beim Tabellenletzten hätte der Club sich nochmal mächtig ins Aufstiegsrennen einschalten können. Doch Nürnberg verlor überraschend mit 1:2 bei Jahn Regensburg – an dieser Niederlage hatte auch der Ex-Schalke-Akteur Flick einen großen Anteil.

Ex-Schalke-Profi Flick wird zum großen Unglücksraben

Drei Punkte und der FCN hätte sich tatsächlich noch berechtigte Hoffnung machen können, ins deutsche Fußballoberhaus zurückzukehren können. Doch es kam – zum Frust aller FCN-Fans – anders. Nach einer soliden ersten Halbzeit, in der man mit 1:0 in Führung gehen konnte, folgte eine zweite Hälfte, in der Flick in den Fokus rückte.

Der Ex-Schalker kam bereits in der 23. Minute in die Partie – Kapitän Robin Knoche hatte sich verletzt und konnte nicht weiterspielen. Flick rückte für ihn in die Innenverteidigung – ein Schachzug von FCN-Coach Miroslav Klose, der sich als Fehlgriff erweisen sollte.

Denn in Hälfte zwei überschlugen sich die Ereignisse rund um Flick. Kurz nach Wiederanpfiff wollte Flick eine Hereingabe der Regensburger klären und die Situation entschärfen. Stattdessen lenkte er den Ball aber ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleich des Schlusslichts.

Doppel-Fehler kostet FCN den Sieg

Und dann kam es noch bitterer: Keine zehn Minuten später stand Flick wieder im Vordergrund, als er das entscheidende Kopfballduell gegen Regensburg-Stürmer Noah Ganaus verlor. Ganaus kam vor Flick an den Ball, profitierte vom schlechten Stellungsspiels des Ex-Schalke-Profis und köpfte zum 2:1 für den Außenseiter ein.

Dabei verletzte sich Flick sogar noch am Kopf und musste anschließend wieder vom Platz. Einwechslung nach 20 Minuten, Eigentor, entscheidender Fehler vor dem Gegentor und Auswechslung nach 60 Minuten – ein Arbeitstag zum Vergessen für Flick und den FCN!