Ex-Schalke-Trainer steht vor großer Sensation – es ist kaum zu glauben

Kaum ein Trainer der vergangenen Jahre war bei den Anhängern des FC Schalke 04 so beliebt wie er. Thomas Reis kam Ende 2022 in aussichtsloser Lage, vollbrachte beinahe das Wunder, Schalke doch noch in Liga eins zu halten und sorgte trotz Abstieg für eine enorme Euphorie im Verein.

Diese hielt nicht lange an, nach knapp einem Jahr musste er seine Koffer packen. Mittlerweile trainiert er in der Türkei und liefert dort komplett ab. Dem Ex-Schalke-Coach könnte in wenigen Wochen eine Sensation gelingen.

Ex-Schalke-Coach Reis sorgt weiter für Furore

Mit dieser Entwicklung haben wohl auch die größten Optimisten nicht gerechnet. Erst im Sommer 2023 ist Samsunspor in die höchste türkische Liga aufgestiegen. Im Juli 2024 übernahm Thomas Reis dort den Cheftrainer-Posten. In der vergangenen Saison konnte man mit Platz 13 die Klasse halten. Und in dieser Saison?

Da mischt Samsunspor bei den ganz Großen mit. Reis hat sein Team, das über ein hervorragendes Kollektiv ohne die ganz großen Stars kommt, auf Platz drei geführt. Nach 27 Spieltagen steht der Underdog hinter Galatasaray und Fenerbahce auf dem dritten Rang – noch vor Besiktas.

Der Ex-S04-Coach wird am Schwarzen Meer mehr und mehr zu einer echten Legende. Der 51-Jährige, der in seiner Trainerlaufbahn bis dato ausschließlich in Deutschland trainiert hatte, hat sein sportliches Glück in der Türkei gefunden. Und plötzlich winkt der ganz große Coup!

Samsunspor und Reis demnächst international?

Neun Spiele stehen bis zum Saisonende noch vor der Brust, mit sieben Punkten Vorsprung vor einem nicht-europäischen Platz kann sich Samsunspor sehr berechtigte Hoffnungen auf die erste internationale Teilnahme seit 1994 machen. Damals nahm man am „Balkan-Cup“ teil. Erstmals in der Geschichte des Klubs könnten sich Reis und seine Mannschaft also für die Europa League oder die Conference League qualifizieren.

Steht Samsunspor auch nach dem letzten Spieltag noch auf Rang drei, geht es für den Ex-S04-Coach in der kommenden Saison in die Qualifikation zur Europa League. Mit einer solchen Entwicklung hat wohl nicht einmal er selbst gerechnet! Vom gefeuerten S04-Coach ins internationale Geschäft mit Samsunspor – das wäre eine irre Geschichte!