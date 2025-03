FC Schalke 04 vor nächstem Juwel-Hammer? Anzeichen verdichten sich

Jugendarbeit schreibt der FC Schalke 04 wieder ganz groß. Mit Hochdruck arbeitet der Klub daran, an die Zeiten von Spielern wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Leroy Sane anzuknüpfen. Sie alle schlugen dank der Nachwuchsausbildung in Gelsenkirchen eine Weltkarriere ein.

Mit Taylan Bulut und Max Grüger hat man in dieser Saison zwei Eigengewächse bereits in der Profimannschaft untergebracht. Weitere Youngster haben Profiverträge beim FC Schalke 04 unterschrieben. Ein weiterer soll bald folgen!

FC Schalke 04: Viel Lob für U19-Kapitän

Seinen Nachnamen kennt auf Schalke jeder. Mertcan Ayhan lässt die S04-Anhänger gleich an Ex-Schalke-Star Kaan Ayhan zurückdenken – und das völlig zurecht. Denn Mertcan ist Kaans Bruder und würde nur zu gerne einen ähnlichen Weg in Gelsenkirchen gehen. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht. Ayhan ist derzeit als Kapitän eine tragende Säule in der U19, die drauf und dran ist, sich für die Endrunde um die Meisterschaft zu qualifizieren.

Für seine Leistungen erhält der Innenverteidiger viel Lob. „Er hat das volle Vertrauen des Klubs. Ich werde auf jeden Fall empfehlen, ihn zu halten“, hatte unlängst schon U19-Trainer-Legende Norbert Elgert kundgetan. Und auch Sportdirektor Yuri Mulder erklärte: „Er ist körperlich stark und mit Mika Khadr ein bisschen der Leader der Truppe. Er hat Potenzial.“

Gespräche laufen schon!

Khadr unterschrieb bereits im vergangenen Dezember einen Lizenzspielervertrag beim FC Schalke 04. Bei Ayhan steht dieser Schritt noch aus. Ein Bericht der „WAZ“ enthüllt jetzt, dass es bald so weit sein könnte. Die Gespräche würden bereits laufen. Schalke wolle Ayhan unbedingt halten, heißt es.

Damit wolle man auch immer wieder aufkommenden Interesse aus Italien und der Türkei gegensteuern. Ayhan stünde dann langfristig unter Vertrag. Um die aktuelle Vertragsdauer des Juwels gibt es derweil Verwirrung. Was dahintersteckt liest du im ganzen Artikel bei der „WAZ“.

FC Schalke 04: Einladung zu den Profis

Wie ernst es den Knappen mit Ayhan ist, zeigt auch, dass der 18-Jährige zuletzt erstmals mit den Profis trainieren durfte (DER WESTEN berichtete). Ein klares Zeichen, dass man an ihn glaubt. Fehlt nur noch die Unterschrift unter dem Profivertrag.